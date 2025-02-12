到女網友家免費馬殺雞 「熟男按摩師」2度搓臀GG了

魏姓男子被控涉在按摩時搓揉女子阿芳的臀部，台南地院依性騷擾罪判魏五月徒刑，得易科罰金。圖為摸臀示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/02/12 19:11

〔記者王俊忠／台南報導〕在網路上自稱「熟男按摩師」的魏姓男子，於2023年10月初從網路聊天室聯絡到1名有腰疼問題的女子，魏男稱可為對方免費按摩，女子就請魏到她位於台南北區的住家幫忙按摩。魏為女方按摩時2度搓揉女子臀部、不理會女子抗拒，最後被女子趕出家門還告上警局。台南地院依性騷擾罪判這名按摩師5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，魏男以按摩為業、在網路自稱「熟男按摩師」，於2023年10月3日中午在某網路聊天室結識陌生的成年女子阿芳（化名），阿芳說有腰疼問題，就約魏男到她家裡為她免費按摩。

請繼續往下閱讀...

3日下午2點半許，魏男到阿芳住處、為女方按摩，他利用女方趴躺在床上、不及抗拒之際，意圖性騷擾用手搓揉阿芳的臀部，阿芳閃躲並要求魏男不要碰到屁股；但魏男仍持續搓揉女方臀部，阿芳要求對方停止按摩、並趕魏男離開家門，同時報警查辦。

案發後，阿芳聯絡兩位女性友人說「我被性騷擾了，差點被性侵，好不容易把人趕走，我只是腰疼，他又說免費，本來要我到他家，我不敢」。魏男辯解，當時沒有主動告知女方要收費，心想可先幫阿芳按摩，做完再照定價收費，但按摩後，阿芳嫌他技術差、趕他走，他覺得被打槍、且按摩時間不夠長，不好意思收費就離開；按摩時是有把手靠在阿芳屁股上，但沒有搓揉，過程沒有強制猥褻或性騷擾。

法官根據阿芳事後供述及她與兩位女性友人的聯絡對話作為補強證據；案發後，阿芳對友人表現出情緒低落、嚇到不安等負面情緒，與一般性騷擾受害人的反應無異，凸顯阿芳突遭魏男搓揉臀部情事，應是親身經歷的描述，並非憑空虛構，足見原告所述是事實。

法官審認，魏男犯後始終否認犯行，迄今未賠償阿芳損害、也沒跟對方達成和解，依性騷擾罪判魏男5月徒刑，得易科罰金，1千元台幣折算1日，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法