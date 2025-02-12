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    威力彩30摃頭獎狂飆12億！命理師曝「這3星座」受財神眷顧

    塔羅牌老師曝三星座受財神眷顧，有望成為威力彩頭獎得主。示意圖。（資料照）

    塔羅牌老師曝三星座受財神眷顧，有望成為威力彩頭獎得主。示意圖。（資料照）

    2025/02/12 18:53

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕威力彩頭獎已連30摃，台彩預估下期（13日）頭獎上看12億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。而塔羅牌老師艾菲爾表示，雙子座、巨蟹座、天蠍座在2025年受到財神眷顧，無論是正財或偏財，都有令人稱羨的機會，因此有望在威力彩方面，成為中獎的天選之人。

    艾菲爾今日在臉書粉絲專頁發文，分析2025十二星座的財運走向，他表示，有些人將迎來財神的厚愛，財富源源不絕；有些人則在經歷波折後柳暗花明，重新找到賺錢的機會；還有些人需要穩紮穩打，避免風險，以守為攻。

    財神眷顧組

    雙子座、巨蟹座、天蠍座

    2025年，這三個星座受到財神眷顧，無論是正財還是偏財，都有令人羡慕的好運氣。雙子座可能因事業拓展或額外兼職獲得豐厚收益，巨蟹座則因家族資源、投資回報或合作機會帶來財務增長，而天蠍座則憑藉敏銳的洞察力，在關鍵時刻做出成功的財務決策。這一年，這些星座的人若能好好把握機會，有機會讓財務狀況提升到全新高度。

    提升財運小妙法：在家中財位擺放聚寶盆，裡面放入象徵財富的金幣或紅包，能夠吸引更多財運進門。

    峰迴路轉組

    天秤座、處女座、射手座

    這三個星座的財運在2025年可能會經歷起伏，但最終仍有機會逆轉局勢，迎來轉機。天秤座可能會經歷財務壓力，但憑藉社交與合作機會，最終能夠扭轉局面。處女座需要精打細算，避免過度投資或盲目追求高回報，以穩健策略來迎接財務改善。射手座則需要控制衝動消費，避免因樂觀過度而做出錯誤的財務決策，但到了下半年，機會將逐漸浮現。

    提升財運小妙法：隨身攜帶紅色錢包或紅色飾品，能夠活絡財氣，讓財務運勢更加穩定。

    安泰守成組

    獅子座、魔羯座、金牛座

    這三個星座在2025年的財運整體穩定，適合以保守策略為主，不宜冒進。獅子座在事業上的努力將帶來穩定收入，但需要警惕不必要的奢侈開支。魔羯座雖然財運不錯，但財務管理能力決定了最終的收益，需要保持耐心與紀律。金牛座則適合長期投資或存款累積資產，雖然不一定有意外之財，但財富基礎穩固，適合長遠規劃。

    提升財運小妙法：在辦公桌或家中擺放黃色水晶，能夠強化財務穩定性，讓財富累積更扎實。

    脫一層皮組

    水瓶座、雙魚座、白羊座

    這三個星座在2025年的財運挑戰較多，可能會面臨支出增加、投資失利或計畫趕不上變化的狀況。水瓶座需要學習控制開銷，避免衝動投資或參與高風險專案。雙魚座則要小心因感情或人際關係導致的財務損失，借貸問題需要謹慎處理。白羊座的消費習慣需要調整，過於樂觀或大手筆的行為，可能導致財務壓力。

    提升財運小妙法：多使用綠色的物品，如綠色錢包、綠色植物，能夠幫助穩定財務運勢，減少破財的可能。

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