車禍阿北急著去打麻將 示範劈腿離急診室

為脫身醫院並投入戰局，阿北劈腿顯身體無恙。（黃京葦醫師提供）

2025/02/12 18:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕莫非是隱藏的武學大家？春節時，一位出車禍的壯年人阿北來診，遇上部立台東醫院急診醫師黃京葦診治，阿北還沒了解自己病情就趕著想出院，原來是三缺一、急著打麻將，途中又不巧車禍，為了證實自己無礙，一言不發就當場劈腿，在醫護忍笑和震驚當中，阿北順利步出急診參與方城戰。

黃京葦昨日在Threads分享這則醫院的趣事，但黃強調:「阿北是因為創傷都處理好了，且的確無大礙才放他出院，不是只要能劈腿，醫生就會放行！」。

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黃在文章中指出，事件是在春節連假爆炸的前後，一位因騎機車與汽車擦撞的阿北來診，主訴右側肩部著地疼痛及肢體多處擦傷，那時，阿北剛照完X光還沒進行病解，就打電話笑說「哈哈哈...嘿啊，剛剛車禍，啊沒有怎麼樣啦！嘿嘿嘿嘿嘿！」，自己聞言，才知對方是要去打麻將的路上發生車禍，忍不住說「阿北，你都還沒來看X光，你怎麼知道沒有怎麼樣。」

阿北聽聞立即瘋狂扭動傷處肩膀，並道:「我自己知道啦！你看，我很好啦！」。似乎見醫護不採信，阿北突然起身，在眾人來不及反應之際，直接在急診室下劈一字馬；而護理師們見狀驚呼連連，旁邊的家屬則轉頭偷笑。黃京葦見狀掏出手機並取得阿北同意拍下這麼光怪陸離的一刻。

雖然網友們認為，阿北「可能是隱居台東的武學大家」、「會不會下一刻在急診室跳天鵝湖？」、「阿北以前應該是舞蹈班的」由於不得透露患者隱私，黃京葦也無法透露其身份。但據當時院內患者家屬推測，這位阿北「的確是大家，但不是武學大家」，同樣也算是台東聞人與文人，「遇上戰事，古有文人投筆從戎，今有阿北劈腿平方城之戰」。

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