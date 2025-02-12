刮刮樂中10萬給4萬！彩券行稱沒注意到 Cheap轟：最好老闆會不知道

網友控訴，她在新北的彩券行買刮刮樂中了10萬元，店家卻只給她4萬元。示意圖。（資料照）

2025/02/12 23:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間民眾最喜歡買刮刮樂試手氣，台彩推出的「2000萬超級紅包」熱銷。不過有網友說，她在新北的彩券行買刮刮樂中了10萬元，店家卻只給她4萬元，讓她相當傻眼。對此，百萬網紅Cheap質疑，「賣多久彩券了，最好是老闆會不知道」。

Cheap在臉書發文說，女網友控訴，她在新北土城一家彩券行買了2000元刮刮樂，幸運中了10萬元，店家掃描後，螢幕寫「總獎金超過5萬元」，老闆說金額是5萬，扣掉稅後只給4萬。民眾回家後，親戚說2000元的刮刮樂沒5萬，才發現被店家騙了，事後店家回應因為太忙了沒注意到，不是故意的。台彩也為此祭出停機7天的懲處。

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Cheap質疑，老闆都賣多久彩券了，最好是會不知道，「還太忙勒，詐欺、業務侵佔用一句話太忙、疏失帶過？太扯了吧台彩」。

Cheap指出，「這種明顯是詐騙的，想要A民眾的錢，沒被告刑事就不錯了，才停機7天？停牌才對吧，停機還是可以賣刮刮樂阿，這家還績優名店欸」。他怒轟，「台彩這是在鼓勵詐騙？跟一番賞詐騙沒兩樣，都不知道騙幾個了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這幾乎不可能發生，店家判斷中獎也不是人工辨識，他們也是掃QRcode帶入結果，你說你忙疏失，明顯有問題」、「一句忙就可以帶過，公信力何在？」、「我們家之前大樂透也是有中，拿去給店家掃完他就直接丟掉，那時候不像現在會有音樂顯示，後來我們跟店家講說：那張有中欸，才拿錢給我們，真的很扯」。

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