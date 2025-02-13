刮中2000萬給大家吃紅？ 律師警告有詐：交出帳戶恐遭凍結

台彩過年期間限定的刮刮樂「2000萬超級紅包」每年都吸引許多民眾試手氣。（資料照）

2025/02/13 00:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台彩過年期間限定的刮刮樂「2000萬超級紅包」每年都吸引許多民眾試手氣，不過卻有不肖人士以此進行詐騙。網紅律師「巴毛律師」提醒，最近有人在Threads上發文稱中了刮刮樂2000萬，並宣稱要給大家分紅，要求民眾給帳戶以便匯款，他警告，若交出帳號，恐成為詐騙集團的人頭帳戶，「你就會變成詐騙集團的幫助犯」。

巴毛律師在Threads上發文表示，最近有人會在脆上說他中了刮刮樂2000萬，並宣稱「留言一人發1000元」要給大家吃紅，詐團就會叫你給他帳戶並匯款過去，「但會匯超過1000元的錢給你，譬如說1萬或者是10萬，然後跟你說他不小心按錯了叫你退錢給他，接著會給你跟他匯款的帳號不一樣的帳戶請你退錢」。

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她指出，通常一般人不會注意這麼多，因為真的有收到錢，所以就會退回去，「然後你的帳戶其實就被詐騙集團當作人頭帳戶利用了，接著被害人因為匯款到你的帳戶，所以他們就會去警察局報案說他們匯錢給你，你就會變成詐騙集團的幫助犯」。

她表示，遭報警處理的人頭帳戶就會被凍結半年到兩年左右，而且不只匯款的那個帳戶會被凍結，你名下所有的帳戶都不能用，連信用卡也會被凍結。並提醒民眾，「拜託不要貪小便宜！如果在網路上看到這種中獎分紅的訊息，千萬不要傻傻的把帳戶給出去。」

貼文曝光後，許多網友也分享在網上看到此詐騙的經歷，「他盜用我朋友的照片，也把我朋友封鎖，也都封鎖下面留言說是詐騙的人」、「這手法很久了，現在在社會上就是保持一個原則，不提供帳戶任何資訊給不認識，素未謀面的陌生人」、「看到要加line就不想要1000元了哈哈哈」、「我中了2000萬才不會發文說要給陌生人吃紅」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

有網友表示，詐團盜用她朋友的照片，並將本人封鎖後在Threads上行騙。（擷取自yxuan_0725/Threads）

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