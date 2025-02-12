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    第三方支付易沛科技涉洗錢逾5億 檢調搜索約談20人

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/02/12 17:28

    〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，第三方支付公司易沛網路科技，涉嫌幫網路博奕及地下期貨業者洗錢逾5億元，台北地檢署昨日及今日指揮調查局台北市調查處兵分31路發動搜索，約談易沛網路科技董事長鄭明祈、明姓總經理等20人，訊後諭令鄭明祈50萬元交保，其他7名員工10萬至30萬不等金額交保，湯姓及鄭姓員工聲押禁見，明姓總經理等人尚在偵訊中，全案朝洗錢、組織犯罪等偵辦。

    依易沛網路科技在人力銀行中的簡介，該公司成立於2011年間，資本額1千萬元，該公司目前主要業務第三方支付。

    該公司並於簡介中稱：「台灣市場的電子支付市場、第三方支付產業欣欣向榮，然美中不足的是，少數不肖業者的不守法紀，引起市場混亂、消費秩序失控！有鑑於此，易沛網路科技股份有限公司2022年11月，重組股東結構及董監事會團隊，決心以行動落實經營核心，提升各項管理實力，組成來自金融、法律、檢調、政經各界之專業團隊，共同集思廣益，戮力於創新各項管理制度，更為嚴謹的面向第三方支付上下游及內外部建立內控、內稽制度，確實強化各項經營管理環節，因而組成以下堅實的董監事團隊」。

    怎料，檢調卻獲報，易沛網路科技涉嫌幫網路博奕及地下期貨業者洗錢逾5億元，北檢昨日及今日兵分31路發動搜索，約談鄭、明等20名被告，全案朝違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、期貨交易法、刑法賭博等罪嫌偵辦。

    根據該公司人力銀行中簡介，易沛網路科技董事長鄭明祈，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理、政治大學公企中心財經班主任；檢方訊後已諭令他50萬元交保，其他7名員工10萬至30萬不等金額交保，明姓總經理等人尚在偵訊中。

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