新賓果密技？他曝彩券行老闆推「四星電選四倍十期」 回本CP值更高

台灣彩券在春節期間推出各種加碼活動，加上社群平台瘋傳號稱能提升賓果賓果中獎率的口訣，吸引不少民眾爭人購買。示意圖。（資料照）

2025/02/12 20:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣彩券春節期間推出各種加碼，社群平台最近瘋傳一組號稱能提升賓果賓果中獎率的口訣「三星電選四倍十期」，吸引不少人爭先使用這組「財富密碼」。不過有網友說，他被彩券行老闆推薦改買「四星電選四倍十期」，認為這玩法賠率更高，獎金高達80倍，再度掀起網友熱烈討論。

據了解，有網友在Threads發文分享，他原本打算按照目前網路瘋傳的投注買法「三星電選四倍十期」，到彩券行買賓果賓果，未闆卻推薦他改買「四星電選四倍十期」，還說這種買法更具有優勢，因為賠率更高，每一期中兩顆即回本，中三顆獎金是6倍，而全中則可獲得80倍獎金。

請繼續往下閱讀...

根據賓果賓果的玩法規則，每5分鐘開獎一次，「四星」指的是選4個號碼，最高可以選擇到「十星」；至於「電選」則是一次購買十期的對獎機會，也就是說，在接下來的50分鐘內，開出的10次獎號都會以同組號碼對獎；「四倍」的意思指投注金額提高到4倍，購買10期遊戲，若幸運中獎，獎金也會相應乘以4倍。

PO文一出再度掀起熱議，眾人除了紛紛曬出戰果，以及其他種買法的實測紀錄，「都市傳說是真的，沒想到中了8200元」、「跟風實測四星電選四倍十期，1000中500」、「自己買四星電選四倍五期，花500元成本就中了8000元」、「六星中10萬元，跟瘋買了一張六星兩期兩倍十注電選，10萬元到手！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法