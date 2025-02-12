通緝犯酒駕上國道驚險斷片滑路肩 冒充胞兄身分罪加一條

羅姓竊盜通緝犯到酒店狂歡，執意開車上高速公路，因太過疲累及不勝酒力，開到半路斷片睡著，車子滑到路肩。（示意圖，資料照）

2025/02/12 17:07

〔記者蔡清華／高雄報導〕羅姓竊盜通緝犯2022年間，與友人到高雄市一家酒店，從凌晨1時許狂歡到清晨7時，離開時仍執意開車載友人上高速公路北上，卻因太過疲累及不勝酒力，開到半路斷片睡著，車子滑到路肩，被國道警察攔查酒測值高達0.41，羅男為掩飾通緝身分，冒充胞兄身分，被依偽造文書罪判刑5月，可上訴，公共危險罪仍在法院審理中。

判決指出，羅男於2022評4月26日1時許，與友人在高雄市七賢路一家酒店狂歡，喝到清晨7時許才帶著醉意開車載友人準備返回嘉義，羅開車直上國道1號，開到340公里路段，因太過疲累及不勝酒力，疑斷片睡著，所幸車子未失控肇禍，車子滑到路肩。

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當天上午9時39分被國道警察發現車輛異常進行攔查，赫然發現羅男與友人睡死在車上，當場對羅男進行酒測，發現酒測值高達0.41。

羅男為隱匿其通緝身分，冒充胞兄身分資料，但被警方識破，除依公共危險罪嫌移送外，再罪加一條偽造文書罪，偽造文書罪部份橋頭地院判刑5月，可易科罰金，公共危險罪部份則另案審理中。

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