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    竹聯幫明仁會大哥遭小弟殺害棄屍 花蓮地院裁定收押

    花蓮縣林姓男子涉嫌殺人棄屍被警方逮捕。（警方提供）

    花蓮縣林姓男子涉嫌殺人棄屍被警方逮捕。（警方提供）

    2025/02/12 17:13

    〔記者王錦義／花蓮報導〕24歲竹聯幫明仁會花蓮分會楊姓男子，疑販賣毒品贓款與帳面兜不攏，懷疑林姓小弟「黑吃黑」教訓對方，3日遭林男殺害後棄屍秀林山區。林男前晚在桃園落網，花檢聲押，花蓮地院今天下午裁定羈押。

    警方調查，楊男2日告知胞弟手機不見後失聯，警方追查發現他3日晚間在疑似堂口的吉安鄉某檳榔攤前，與26歲林男、22歲阿豪2人碰面，並共同乘車到白鮑溪山區，林一氣之下拿出藏在口袋的折疊刀，朝楊頸部猛刺，當場劃破動脈濺血死亡，林最後再將屍體推下溪谷後隨手丟棄凶刀。

    林男與阿豪擔心陳屍點太明顯，4日晚間找29歲陳姓男子協助，3人重回現場將屍體裝入工程沙袋，再用水管綑綁後塞進車輛後車廂，四處找尋偏僻地點棄屍，最後因車輛在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠產業道路爆胎，才將屍體丟下邊坡。

    警方8日循線找到陳男與阿豪（楊男），2人供詞不一，阿豪還一度誤導案情稱沒有殺人，直到9日死者頭七當天被警方突破心房，才坦誠楊已遭滅口棄屍，並透露棄屍確切地點，警方10日順利找到遺體，訊後將阿豪、陳男以殺人及滅證等罪移送花蓮地檢署偵辦，檢方11日聲押2人，其中阿豪經法院裁定獲准，陳男15萬元交保。

    在逃的林男發現東窗事發，擔心遭幫派追殺，10日深夜在桃園自行向警方投案，由於當天他拒絕夜間偵訊，警方11日訊問後晚間8時許將人移送花檢偵辦，檢複訊後，依殺人等罪嫌向花蓮地院聲請羈押，今天下午羈押獲准。

    花蓮檢方指出，日前接獲花蓮縣警察局刑事警察大隊、花蓮縣警察局吉安分局通報，被害人楊男經家屬報案失蹤多日，經指揮員警連日調閱監視器及上山搜尋後，10日上午，在山區產業道路邊坡尋獲被害人遺體，查獲涉嫌被告楊、陳二人並拘提林男到案。

    楊姓男子遭人殺害棄屍在秀林鄉山區。（警方提供）

    楊姓男子遭人殺害棄屍在秀林鄉山區。（警方提供）

    楊姓男子遭人殺害棄屍在秀林鄉山區。（警方提供）

    楊姓男子遭人殺害棄屍在秀林鄉山區。（警方提供）

    花蓮縣林姓男子涉嫌殺人棄屍，法院裁定羈押。（記者王錦義攝）

    花蓮縣林姓男子涉嫌殺人棄屍，法院裁定羈押。（記者王錦義攝）

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