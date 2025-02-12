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    首頁　>　社會

    台南警察真好！波蘭旅客車拋錨 警車接電助發動

    波蘭旅客馬里烏斯與台灣籍妻子自駕至台南旅遊，車輛因電瓶沒電拋錨，警方巡邏發現異狀，主動協助接電，順利讓車輛重新發動。馬里烏斯感動直呼「台南警察真好！」（圖由民眾提供）

    波蘭旅客馬里烏斯與台灣籍妻子自駕至台南旅遊，車輛因電瓶沒電拋錨，警方巡邏發現異狀，主動協助接電，順利讓車輛重新發動。馬里烏斯感動直呼「台南警察真好！」（圖由民眾提供）

    2025/02/12 16:56

    〔記者王捷／台南報導〕波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子自桃園自駕至台南旅遊，車輛因電瓶沒電無法發動，所幸南警二分局民權派出所巡邏員警發現異狀，協助接電，順利讓車輛重新啟動，讓他直呼台南警察真好。

    警方表示，當時副所長江昀龍及警員鄭亦晉執行巡邏勤務，行經中正路時，發現馬里烏斯站在車旁顯得焦急，遂上前關心。經了解，他因停車購物後發現車輛無法發動，當下無人可求助，正不知如何是好，恰巧遇上巡邏員警，便向警方請求協助。

    員警檢視車輛狀況後，研判是電瓶電力不足，立即使用備用救援電池及工具協助接電，車輛很快順利發動。馬里烏斯見狀大為驚喜，頻頻向警方道謝，直呼「台南警察真好」，並表示這次經驗讓他學到了如何處理車輛拋錨的狀況。

    警方提醒，若車輛發生故障，應儘速放置三角警示牌，以提醒後方來車避免追撞，並盡快聯繫道路救援。此外，駕駛人出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件狀況，以免因故障影響行程。

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