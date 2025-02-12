熱水器裝戶外仍釀祖孫3人一氧化碳中毒 彰化縣消防局曝原因

彰化縣消防局提醒住戶，瓦斯熱水器安裝錯誤將有一氧化碳中毒的風險。（彰化縣消防局提供）

2025/02/12 16:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮傳出祖孫3人一氧化碳中毒案，所幸沒有生命危險，消防隊重回現場發現，雖然瓦斯熱水器是安裝在浴室外面，卻是安裝「屋外型」的熱水器，都會有一氧化碳中毒的風險，如果熱水器無法遷到屋外，將協助住戶申請更換熱水器補助，一般戶最高可獲得3000元補助。

鹿港消防分隊長楊勝明表示， 熱水器有分成屋外型與屋內型，以今天發生一氧化碳中毒案住戶來說，在屋內安裝「屋外型」的瓦斯熱水器，要確保安全就要更換熱水器，不只要換成「屋內型」熱水器，還要裝設不鏽鋼，或是同等以上不燃性、耐熱性、耐蝕性材質的強制排氣管，並由合格業者來施作，或是直接安裝電熱水器。

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楊勝明指出，很多住戶會認為瓦斯熱水器只要不是安裝在浴室，或是在洗澡時打開門窗就會沒事，事實上，很可能因為通風不良而釀災。若是安裝在陽台，因為民眾也習慣有晾衣服，或是把陽光用隔板半封閉起來，同樣也會通風不良。

楊勝明說，彰化縣消防局今年有推出「更換或搬遷熱水器補助」，鹿港鎮已有2戶提出申請，一旦申請就會派人到府查看，如果檢查之後，確認需要更換或是遷移熱水器，或是需要加裝排氣管，符合資格者一般戶最多可補助3000元，低收入戶最多補助12000元，每戶以一次為限，額滿為止。

楊勝明指出，這次發生一氧中毒案的地點為1999年完工的「富麗大鎮」勞工住宅，也是全國第一個勞工住宅，全部約有600多戶，未來將加強宣導。

彰化縣消防局強調，瓦斯熱水器安裝正確，以確保安全。（彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局強調，瓦斯熱水器安裝正確，以確保安全。（彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局提醒住戶，瓦斯熱水器安裝錯誤將有一氧化碳中毒的風險。（彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局提醒住戶，瓦斯熱水器安裝錯誤將有一氧化碳中毒的風險。（彰化縣消防局提供）

彰化縣鹿港鎮傳出祖孫3人一氧化碳中毒案，瓦斯熱水器安裝在廚房外的室內空間。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮傳出祖孫3人一氧化碳中毒案，住戶把「屋外型」瓦斯熱水器安裝在屋子裡頭。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮傳出祖孫3人一氧化碳中毒案，住戶把「屋外型」瓦斯熱水器安裝在屋子裡頭。（民眾提供）

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