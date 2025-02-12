飼主煮狗飼料忘關火 萬里雞舍2隻狗與雞隻被燒死

新北市萬里區一處木造雞舍今天下午傳出火警。（記者林嘉東翻攝）

2025/02/12 16:51

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區一處木造雞舍今（12）日下午傳出火警，新北市消防局第六救災救護大隊馳援時，雞舍已全面燃燒，消防員趕緊滅火，還好雞舍內無人，也未波及相鄰樹林，但至少造成2隻狗與5、6隻雞被燒死。據當地里長透露，雞舍主人原本在煮狗飼料忘了關火，不慎引發火勢。至於確實起火原因，有待進一步釐清。

消防局是於今天下午2許獲報，萬里區清水有一間木造雞舍冒黑煙，出動金山中隊、汐止等分隊共17車，31名消防隊員趕往滅火，消防隊員趕抵時，雞舍已全面燃燒，消防員迅速控制火勢，幸好無人受傷。

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當地新北磺潭里長張宗基表示，火災前，雞舍游姓所有人在煮狗飼料，忘了關火，急忙跑回家拜拜，等到發現雞舍起火燃燒，已來不及滅火；火災後，游男找不到2隻愛犬，最後在火場內找到愛犬，已被燒死。

據了解，雞舍主人於過年前剛好賣掉一批雞，雞舍裡只剩5、6隻雞，這次都不幸葬身火窟。

消防隊員表示，起火處為木造雞舍，火勢一發不可收拾，加上雞舍又位處樹林間，還好火勢及時撲滅，未延燒到樹林，雞舍燃燒面積約20平方公尺。

新北市第六救災救護大隊獲報馳援時，雞舍已全面燃燒，消防員趕緊滅火。（記者林嘉東翻攝）

新北市萬里區木造雞舍今天下午傳出火警，還好雞舍內無人，也未波及相鄰樹林。（記者林嘉東翻攝）

新北市萬里區清水有一間木造雞舍冒黑煙，消防局出動金山中隊、汐止等分隊共17車，31名消防隊員趕往滅火。（記者林嘉東翻攝）

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