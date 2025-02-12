苗栗西山垃圾場大火燒5天 法官認台電釀禍判賠60萬給公所

苗栗市西山垃圾掩埋場，前年11月發生大火，經5天灌救才撲滅火勢；消防鑑定，研判為台電公司所屬電桿的絕緣礙子損壞致火花掉落引燃下方廢棄物引發火災。（資料照）

2025/02/12 16:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市西山垃圾掩埋場，前年11月發生大火，經5天灌救才撲滅火勢；消防鑑定，研判為台電公司所屬電桿的絕緣礙子損壞致火花掉落引燃下方廢棄物引發火災。苗栗市公所提告向台電求償救災支出及整理復舊等費用；苗栗地方法院審理，認台電未盡相當之注意，致生火災，判台電應賠償公所60萬3926元。

苗栗市西山垃圾掩埋場於2023年11月20日中午發生大火，苗栗縣消防局動員大批消防、義消到場灌救，市公所也調派怪手等機具協助救災，火勢於24日撲滅，燃燒面積逾1000坪。消防火調鑑定，研判為台電電桿絕緣礙子劣化，高壓電流洩漏產生電弧及火光，火花掉落引燃下方掩埋場的廢棄物導致火勢延燒。

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市公所主張台電未依電業法等規定做好礙子管理、檢驗、維護之責，致引發大火，提告向台電求償救災期間，公所支出的消防、義消誤餐便當、礦泉水費用，協助救災的挖土機具費用、駕駛工資，掩埋場復舊的挖土機駕駛工資及掩埋場整理費用，共計65萬6032元。

台電反駁，火災發生前10天，曾派員至掩埋場巡檢該支電桿，且引發火災原因應為不明黑影物品掉落所致，該不明黑影物品非台電所有，縱認此件起火原因為礙子自然劣化，台電已盡有跳電保護裝置、定期巡檢等措施，此件火災難可歸責於台電。

法官勘驗掩埋場內監視器影像，該台電電桿上方出現一閃火光後，旋自電桿上方快速掉落多個碎裂狀灰白色數片不明物及掉落一個黑影不明物，嗣該電桿下方之垃圾堆積處出現火光，開始延燒火勢。

法官認為，此過程間，未見任何人員或動物、物品靠近該電桿，且天氣晴朗而無電擊；而掉落物也與苗栗縣政府消防局火調鑑定報告書所載絕緣礙子破裂掉落、呈現多片大小不等碎片吻合，且此火調鑑定書是由消防局依其專業知識經驗完成，應屬可採。

法官調查，該電桿於2006年8月間設置，台電每半年派員巡視一次時，但巡檢工作僅針對桿上裝置物外觀目視檢查及桿下放置物是否有影響搶修作業，難認足以注意、防範因礙子老化破裂所可能引發火災之危險。況該電桿設立於掩埋場，更應考量使用年限、事故風險等因素，就老化礙子進行更新汰換等，但台電卻無相關作為，難認就防止火災發生已盡相當之注意，應負賠償責任。

不過，對於市公所所提求償金額，法官審理，認為救災的消防、義消之誤餐便當、礦泉水等5萬2106元，有消防局相關預算因應飲食需求，予以扣除，判台電應賠償公所60萬3926元。

苗栗市西山垃圾掩埋場，前年11月發生大火，經5天灌救才撲滅火勢。（資料照）

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