詐團選鄉下交款 警方用一招識破車水、收水手

靠警方的現場機智，車手和收水手同時落網。（記者顏宏駿翻攝）

2025/02/12 16:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕詐騙集團車手交款給上級，以往多選擇便利超商或車站面交，由於警方打詐力度愈來愈強，都會區面交被一網打盡的風險升高，因此詐團近來有逐漸轉往鄉下面交的趨勢。鄉下地方人煙稀少，雖可避開人潮，但若被警方用計鎖定，車手和收水手就會同時落網。

員林分局林厝派出所於日前接獲報案，到和美鎮鎮東路一帶逮捕面交車手，員警見現場除了欲交款的被害人外，另有2名可疑男子，當被害人準備交付現金20萬元之際，立即上前盤查，查獲藍姓車手及陳姓收水手，並查扣工作手機2支、犯罪所得1萬5000元、假投資平台公司相關證件，以及含有第二級毒品依托咪酯的電子菸等證物。

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詐團刻意選「人煙稀少」的地點交款，現場員警見藍男、陳男相距不到5公尺，2人眼神交會，警方就發現「天賜良機」。

警方說，通常車手向被害人收款後，欲製造斷點或避免被捕，會迅速交款給收水手，兩人彼此不認識，但透過上線指示，到現場會用通訊軟體互通。警方逮捕藍男後，見一旁的陳男拔腿狂奔，另一批員警追上，在2人查扣的手機中，證實互相聯絡。

此案為一名社頭鄉民眾遭詐騙80萬元，警方用計調出車水和收水手，全案將藍、陳2嫌依刑法詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。目前詐騙集團常利用社交平台假冒投資專家，聲稱擁有穩賺不賠的投資管道，誘使受害者加入所謂的「專業投資群組」，並指導其透過假平台投資股票，以話術逐步誘導被害人投入資金，最終導致財產損失。

員林分局長吳詠傑提醒，面對陌生人推薦的投資機會，民眾應保持高度警覺，尤其是涉及「保證高回報」或「私下匯款」的情況，極可能為詐騙行為。如有疑慮，建議先向金融機構查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以防財物損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

畫面中是收水手，現場沒有其它人，在車手收款後，警方見他拔腿狂奔，立即上前逮捕。（記者顏宏駿翻攝）

畫面中是收水手，現場沒有其它人，在車手收款後，警方見他拔腿狂奔，立即上前逮捕。（記者顏宏駿翻攝）

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