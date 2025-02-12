獄中轉型花燈大師 李宗瑞作品今年又得獎

因性侵、偷拍案服刑中的富少李宗瑞與台北監獄的獄友們共同創作「自在‧悠遊」花燈在台灣燈會中展出。（桃園市政府提供）

2025/02/12 16:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因性侵與偷拍案被判處29年2月徒刑、目前在台北監獄服刑中的富少李宗瑞，與獄友們共同創作「自在‧悠遊」作品，名列「全國花燈競賽」特優，即起在「2025台灣燈會在桃園」的桃園機場捷運A18高鐵桃園站主燈展演場展出。

法務部矯正署表示，李宗瑞2020年3月起，參加「生命教育藝術班」藝文教化課程學習藝術繪畫，隔年台北監獄於6月間成立「花燈製作學習班」後，他也參與學習傳統花燈製作。2022年李宗瑞與獄友們共同創作「祥虎獻瑞慶元宵」花燈獲得台北燈節社會大眾組特優獎，隔年他與獄友們創作「兔耀福門喜臨春」花燈贏得台灣燈會在台北的「全國花燈競賽」佳作，去年則再度以「普羅民遮慶繁榮」花燈贏得全國競賽中特優。

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李宗瑞與5位獄友為了今年的燈會，再度從去年4月起聯手創作「自在‧悠游」花燈，從規劃主題到構圖並製作骨架、紮製、佈線、裱布、彩繪、燈光裝飾等，共花了9個月的時間、於今年1月間完成。

矯正署表示，李宗瑞等人創作的花燈，呈現色彩豐富的海中世界，希望喚醒民眾對於沾滿油污的鷺鶿、被塑膠袋勒住的海豹、廢棄漁網纏身的海龜、以寶特瓶做殼的寄居蟹等現象的省思。

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