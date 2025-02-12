台電副處長辦公室性侵女下屬 事後還厚顏噁問「有沒有高潮？」

女員工指控台灣電力公司中部施工處土木嚴姓副處長在辦公室性侵害她之後，還厚顏問「有沒有興奮、高潮？」台中地方法院依強制性交罪判處徒刑3年10月。（示意圖）

2025/02/12 16:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣電力公司中部施工處土木嚴姓副處長，被控於2023年間，以按摩舒緩經期不順為由，伺機摸女下屬下體，甚至還用嘴巴吸吮、手指插入私處，並厚顏詢問說「有沒有興奮、高潮？」，嚴男辯稱自己願意承認強制猥褻，但否認強制性交犯行，台中地方法院認定他的行徑已達強制性交罪的程度，判處徒刑3年10月。

判決書指出，台電嚴姓副處長是被害女子的長官，嚴男於2023年10月21日上午，以一同前往工地查看為由，與被害女子相約碰面，被害人依約於同日上午9時許進入嚴的辦公室，嚴以時間尚早，提議先替被害人按摩頭頸部放鬆，經被害人應允後，嚴拉上辦公室窗簾、將辦公室門上鎖，並替被害人按摩頭頸部。

請繼續往下閱讀...

結束後嚴又以改善經期不順為由，再次提議替被害人按摩腹部，被害女子遂依指示，平躺在辦公室內沙發上，不料，嚴卻萌生色慾，竟趁辦公室無人在場，將被害人穿著的長褲及內褲拉至膝蓋處，並觸摸大腿內側及陰私處，並以嘴巴吸吮、手指插入私處，強制性交行為得逞，被害人驚嚇過度而未當場制止，當日晚間始陸續告知同事與友人，同年月23日報警。

嚴男不否認按摩被害人腹部，也不否認觸摸大腿內側，但否認強制性交犯行，他辯稱，自己全神貫注按摩，部位是在大腿根部距離3、4指的地方，可能不慎碰觸被害人私處，但他沒有將手指插入下體，也沒有用嘴巴吸吮下體，「我只有在快結束時親了一下她的下體」，他強調，是被害人自行解開褲頭，事後又掀起內衣任由他觀覽胸部，顯示雙方存有良好關係，他願意承認強制猥褻犯行，但並無強制性交。

被害人則說，嚴男做出性侵害行為後，「還問我有沒有興奮、高潮」，她試圖要穿上褲子時，嚴男說要欣賞一下，就探頭觀看她的下體，等她穿回褲子後，「又說想看我的胸部，我只想趕快結束去工地，就自己掀起上衣」，對於嚴男稱覺得被害人很不一樣，要不是年紀太大，早就追被害女子，因為嚴男是長輩，她就回答「謝謝」，之後嚴男就帶她去查看工地。

台中地院法官認為，被害人描述詳盡，互核一致，並無明顯矛盾齟齬等瑕疵，案發前雙方多有工作閒聊、日常問候，互動甚屬良好，案發後被害人不再對嚴男傳送的訊息為任何回應，也不願接聽嚴男撥打的電話，又有情緒低落、流淚哭泣等負面情緒，內褲又有嚴男的基因，足以認定嚴男性侵害屬實，依強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法