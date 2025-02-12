彩虹符號貼文太明顯 毒鴛鴦Telegram販毒被逮

毒鴛鴦莊男、王女被警方計誘逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/12 16:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局透過網路巡邏緝毒，日前發現一對情侶在Telegram販毒，警方假扮買家與其聯繫，昨相約在新莊某超商交易，順利將31歲莊姓男子與19歲王姓女友逮捕，起獲彩虹菸近200支，經檢驗毒品反應全為陽性，警詢後將2人依法送辦。

據了解，新莊警分局中平派出所日前進行例行網路巡邏，發現有人在Telegram上以彩虹符號貼文，暗指能夠與他購買毒品，警方見狀即刻進行調查。

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員警假扮買家與其聯繫，很快雙方敲定時間，相約昨日在中榮街某超商見面交易，警方也提前進行部署。果然賣家依約抵達，當他們拿出毒品的同時，警方隨即一擁而上，將這對毒鴛鴦制伏。

警方在莊男、王女身上共搜出彩虹菸10包、計177支， 檢驗結果呈三級毒品卡西酮陽性反應，並查扣作案用手機2支。莊男、王女辯稱這些毒品是他們自己要使用的，警方對此不予採信。警詢後，依毒品罪嫌，將莊、王這對毒鴛鴦移送法辦。

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警方扣回177支彩虹菸，三級毒品卡西酮反映均呈陽性。（記者徐聖倫翻攝）

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