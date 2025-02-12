先後衝撞民宅、機車起火 酒駕男翻車還沒醒

台南安南區凌晨發生酒駕車禍，34歲周男駕車失控撞民宅及機車，導致機車起火燃燒，所幸無人傷亡。警方酒測發現周男酒精濃度0.83毫克，依法偵辦並呼籲勿酒駕。（民眾提供）

2025/02/12 15:51

〔記者王捷／台南報導〕台南市警三分局轄區今發生一起酒駕撞民宅事故，凌晨1時許接獲報案，警方到場後發現周姓男子疑似酒駕失控，撞擊路旁多間民宅及機車，導致機車起火燃燒，現場火勢一度猛烈，他翻車後仍未清醒，所幸未造成人員傷亡。

經了解，周男當時沿海佃路一段由南往北行駛，行經安通路口後疑似因酒後駕駛導致車輛失控，先後擦撞路邊停放的機車及住宅，最後翻覆於路面。事故發生後，民眾見機車起火，立即報警求助，消防分隊獲報趕抵現場，迅速撲滅火勢並進行救援。

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周男在事故中僅受輕傷，意識清楚，經緊急送往奇美醫院治療，所幸無大礙。警方對其進行酒測，發現酒精濃度達0.83毫克，遠超法定標準，確認為酒駕肇事。目前詳細事故發生經過仍待進一步調查，警方將釐清其行駛軌跡及撞擊原因。

警方表示，酒駕不僅危害自身生命安全，也可能波及無辜民眾，周男酒駕撞車，警方依法公共危險罪偵辦，不僅將面對官司，未來還有可觀的民事賠償，提醒駕駛切勿心存僥倖，共同維護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

現場一片狼藉。（民眾提供）

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