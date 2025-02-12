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    雨天驚險車禍！人妻開BMW碰撞起步「大鴨」逆向撞民宅釀4傷

    BMW失控左偏撞向對向民宅，現場一片狼籍。（民眾提供）

    BMW失控左偏撞向對向民宅，現場一片狼籍。（民眾提供）

    2025/02/12 16:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子今早駕駛BMW休旅車搭載兩名小孩，行經北屯區路段時，與同向一輛剛要路邊起步切入車道，網稱「大鴨」的豐田轎車碰撞，這一撞造成BMW失控逆向衝到對向車道，再撞進民宅波及招牌鐵架及兩輛靜止中的汽機車，釀成兩名駕駛及兩名小孩共4人受傷，所幸均無大礙，事故原因後續待釐清。

    這起事故發生在今天早上8點多，30歲楊男當時將豐田轎車停在北屯區昌平路二段路旁，李姓女子（39歲）則是駕駛BMW X3休旅車載2名小孩，同向行駛在昌平路二段快車道上，就在楊男欲起步切入快車道時發生碰撞，導致BMW失控向左偏移，直接衝向對向車道。

    最後BMW逆向撞上路邊民宅，除撞斷招牌鐵架也波及靜止中的轎車與機車各一輛，現場一片狼藉，事故造成兩車駕駛與兩名乘客共4人受傷，所幸皆為輕傷，經送醫救治已無大礙；而兩人酒測值皆為0，詳細事故原因仍待鑑定分析釐清，第五分局呼籲，近日天候不穩，雨天行車應保持適當車速，隨時注意路況，保持安全距離，避免事故發生。

    路邊起步的豐田轎車車身也受損。（民眾提供）

    路邊起步的豐田轎車車身也受損。（民眾提供）

    發生事故的北屯區昌平路段。（民眾提供）

    發生事故的北屯區昌平路段。（民眾提供）

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