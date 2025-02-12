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    阿姨怎麼又是你！婦一週2度遇詐匯款 幸遇行員阻詐百萬

    王婦二度到銀行匯款給詐騙集團，幸行員及警方積極勸說聯手阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    王婦二度到銀行匯款給詐騙集團，幸行員及警方積極勸說聯手阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/02/12 15:33

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市6旬王姓退休婦人，受到投資詐騙集團迷惑，前往銀行臨櫃匯款，她竟以裝潢名義跟銀行行員說明匯款用途，幸行員機警，通報警方到場勸說及時阻詐，成功保住50萬元，沒想到她不死心，4天後又到銀行，這次改以年節急需用錢為由，再度要匯50萬元，警方二度到場，解說是詐騙手法，婦人才打消念頭。

    起先王姓婦人至富邦銀行民生分行欲匯50萬元，行員關懷提問時，王婦僅稱房屋裝潢需要用錢，卻無法提供相關裝潢契約及單據佐證，行員察覺有異，通報警方到場了解，松山分局三民派出所警員詹全富、江文瑜及警專實習生陳貫鑫透過與王婦LINE訊息內容得知，此次匯款是詐騙集團指導王婦用裝潢名目來掩蓋股票假投資詐騙，經詹員、江員及陳員耐心解說，王婦驚覺自己成為詐騙集團目標，遂停止匯款。

    沒想到事隔4天，警方再次接獲民生分行通報，有民眾欲大額取現，巡佐周文祥、警員陳天銘、林青留及警專實習生江育明到場，發現又是王婦，她這次以過年後需用錢，再度要求取款，經員警細心解說各種詐騙案例及手法後，王婦再一次認知到自己遭詐騙，成功守住現有積蓄。

    警方提醒，民眾詐騙集團常於網路社群置入假投資廣告、傳送假投資簡訊、LINE、臉書等訊息，切勿輕易相信「穩賺不賠」等話術，如有任何疑問，請撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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