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    勾結「台版柬埔寨」協查個資判12年半 前派出所長葉育忻求交保盡孝道延押2月

    包庇「台版柬埔寨」詐團收賄判刑12年半，前派出所長葉育忻求交保盡孝道仍遭延押2月。（資料照）

    包庇「台版柬埔寨」詐團收賄判刑12年半，前派出所長葉育忻求交保盡孝道仍遭延押2月。（資料照）

    2025/02/12 15:37

    〔記者楊國文／台北報導〕前北市警局寧夏路派出所長葉育忻涉勾結「台版柬埔寨」詐團首腦杜承哲，洩漏警方偵查行動且收賄等貪污不法，遭重判12年半，正由高院審理中。遭收押的葉男主張父母高齡，請求讓他交保，陪伴父母盡孝道，高院認定葉男涉犯貪污重罪，且有逃亡之虞，裁定自本月18日起延押2個月。

    檢方調查，葉育忻涉包庇詐團首腦杜承哲，協助查詢個資、洩漏警方行動，並收賄新台幣529萬元，士林地院依貪污治罪條例的收賄等罪判12年6月徒刑，褫奪公權5年，正由二審台灣高等法院審理中。

    葉育忻案發後不久遭羈押至今，由於羈押期將於本月17日屆滿。聲請具保停押，主張父母高齡且罹患慢性疾病，請求讓他交保，以盡孝道。

    高院日前駁回聲請，並審酌他押期將於2月17日屆滿，高院日前提訊葉開庭。葉主張絕逃亡，因父母高齡且罹患慢性病，請求讓他交保，陪伴父母盡孝道。

    高院認為，葉男身為執法人員，竟違背職務收受賄賂，知法犯法、敗壞警紀，損害警察機關執法的威信，犯罪情節及惡性非輕，仍有羈押必要。至於葉男個人及家庭生活狀況，與他是否存有羈押原因及必要性無關。

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