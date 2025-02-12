中山高小客車遭砂石車撞擊後旋轉360度停路邊 網讚駕駛應變技術

白色自小客車遭撞後失控，360度旋轉滑行，並順利開至路邊，過程驚險。（畫面取自《台南大小事》）

2025/02/12 15:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中山高台南新市路段今天發生白色自小客車遭1部營業半聯結車從左後側推撞，竟360度旋轉滑行，不久隨即導正，並順利開至路肩停靠，等候處理，過程驚險，畫面曝光，但網友誇讚駕駛應變技術極佳，國道警方初步調查，2車司機酒測值均為0，大車變換車道不慎而肇事。

事故發生在國道1號北向316.7公里，當時1部營業半聯結車疑因視線死角，且未確實檢視行車視野輔助系統，在變換車道時，擦撞右前方自小客車，導致自小客車失控。

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自小客車旋轉時，再撞該營業半聯結車，但一導正，立刻順勢往右逐漸偏移，開至路邊停靠，等待後續處理，砂石車肇事後，也在前方停靠路邊。

驚險過程不到30秒，都被後方車輛的行車記錄器拍下，一PO至網路，掀起議論，砂石車運將挨批，也有人誇讚小車駕駛臨機應變的技術與能力。

國道第四公路警察大隊指出，該起事故2位駕駛人酒測值均為0，全案由新市分隊處理中；呼籲用路人，變換車道前，應全程使用方向燈並注意視覺死角，以及後方來車狀況，避免一時疏忽或分心，造成自身與其他用路人的危害。

白色自小客車遭撞後失控，360度旋轉滑行，並順利開至路邊，過程驚險。（畫面取自《台南大小事》）

白色自小客車遭撞後失控，360度旋轉滑行，並順利開至路邊，過程驚險。（畫面取自《台南大小事》）

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