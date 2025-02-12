國1楊梅休息站火燒車4死4傷 雲林夜市慈愛會捐助喪葬費

雲林縣長張麗善慰問展女的父母，並關心4名傷者的傷勢治療狀況。（雲林縣府提供）

2025/02/12 14:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國1楊梅休息站1月25日晚上發生電動休旅車自撞分隔島事故，造成39歲駕駛倪男等4人死亡及倪妻展女與3名孩童受傷，4名傷者現仍在醫院治療中，雲林縣夜市慈愛會今（12）日捐助展家40萬元喪葬善款。雲林縣長張麗善指出，展女與她的兒子及2名姪女4人有燒燙傷，後續治療及復健費用龐大，縣府社會處成立專戶協助。

事故車上有倪男、展女夫妻及3名子女，另3名孩童為展女弟弟的小孩，倪男與10歲兒子、4歲女兒及展女的2歲姪女傷重死亡，展女與8歲兒子、2名姪女15%至50%不等嚴重傷燙傷。

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展女的娘家在斗六市，事故後雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵前往展家慰問，分別致上5萬、1萬元慰問金，並關心治喪及傷者傷勢、治療狀況。

雲林縣夜市慈愛會得知募集40萬元喪葬善款，今天由理事長陳鴻榮代表到斗六市公所捐助，張麗善、林聖爵也到場關懷。張麗善說，4名傷者都有不同程度傷燙傷，後續醫療、復健費用龐大，縣府社會處成立救助專戶，呼籲善心人士捐助協助治療及復健。

雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右）代表捐助40萬元喪葬善款。（雲林縣府提供）

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