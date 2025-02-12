金門烏坵上士誤踩鐵板墜坑傷脊椎怒告軍方 海軍司令部判賠235萬

金門烏坵海軍陸戰隊蘇姓上士因誤踩1塊鐵板墜落坑洞，造成脊椎受傷，怒告軍方要求國賠，高院判決海軍司令部應國賠235萬多元。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/02/12 14:12

〔記者楊國文／台北報導〕海軍陸戰隊蘇姓上士4年前駐守金門烏坵時，因誤踩1片遮住坑洞的鏽蝕鐵板，慘摔到深1層樓約3公尺的坑道裡，摔傷脊椎，雖回台接受手術仍時常疼痛不已，怒告海軍司令部要求國賠，台北地院認定海軍司令部對於公共設施設置或管理有欠缺，判應國賠蘇男111萬多元；蘇男不服上訴，高等法院依蘇男經醫院鑑定其勞動力減損至65歲止應國賠182萬多元、亦須支付精神慰撫金50萬元，今改判海軍司令部共應國賠235萬多元，可上訴。

蘇男提告指稱，原為海軍陸戰隊上士，2020年9月到2021年4月間派駐金門烏坵擔任保修分隊副分隊長期間。2021年3月2日整理營區庫房，為丟廢垃圾、廢土，行經庫房外坑道時，因坑道上方僅覆蓋一塊生鏽，且遭泥土覆蓋，他因不小心踩空，從坑洞墜落深1層樓約3公尺的坑道地上，瞬間非常疼痛，打電話請同袍來搭救。

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蘇男表示，事發後，搭船回台就醫，診斷發現是脊椎第1節壓迫性骨折，住院接受骨泥灌注手術，但出院後仍時常疼痛不已，因坑洞久未修補，洞口僅覆蓋1片鏽蝕鐵板，亦未設置警告標誌，管理上顯有疏失，要求國賠醫藥費、勞動能力減損與精神慰撫金共253萬餘元。

海軍司令部否認有過失，因洞口緊鄰坑道牆，若不慎自孔洞跌落，身上或四肢難免與坑道牆、底部摩擦而有損傷痕跡或沾染塵土，但據醫護人員報告，當時蘇男除自述腰痛外，身上無外傷或異常，僅有臀部部位有塵土，顯常情不符，加上事發現場周邊無監視器、也沒有人目睹，是否因踩空鏽蝕鐵板而跌落坑洞摔傷，不無疑問。

台北地院認為坑洞長100公分、寬60公分，卻僅以1片鏽蝕鐵板覆蓋洞口，未設置警告標誌，已影響往來行人安全，軍方未及時採取具體措施防止發生危險損害，與蘇男摔傷事故具相當因果關係，蘇男本身無過失。

法官審酌蘇男經鑑定因此事件減損19%勞動能力，依基本工資計算至65歲強制退休，勞動力損失為61萬餘元，可請求精神慰撫40萬元，加上蘇男已付醫藥費10萬餘元，判海軍司令部應國賠蘇男111萬餘元。蘇男不服，上訴並追加海軍司令部應再國賠22萬多元。

高等法院審理後認為，此營區坑道上的孔洞是通風口兼出入口，海軍司令部卻僅以1片鏽蝕鐵板覆蓋，且年久失修，管理上有缺失，導致蘇男受傷，應負起國賠責任，蘇男並無過失。

高院依據蘇男提出醫療費用、及台大雲林醫院鑑定蘇男因此事件勞動力減損介於17％至21％及蘇男所受精神痛苦等情狀，綜合研判，蘇男至65歲止的勞動力減損19％為適當，應國賠182萬多元及精神慰撫金50萬元，共235萬多元。

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