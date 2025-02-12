北市議員陳怡君疑涉詐助理費300萬 檢調帶回7被告4證人

台北市中山、大同區市議員陳怡君疑涉嫌詐領助理費，士林地檢署上午指揮調查局台北市調處發動搜索13處，帶回陳怡君等7名被告、4名證人，朝貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法使公務員登載不實罪方向偵辦。（資料照）

2025/02/12 13:26

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山、大同區市議員陳怡君疑涉嫌詐領助理費，士林地檢署上午指揮調查局台北市調處發動搜索13處，帶回陳怡君等7名被告、4名證人，朝貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法使公務員登載不實罪方向偵辦。

士檢指出，今搜索範圍包括台北市中山、大同、信義、內湖等區、台中市等共13處，帶回7名被告、4名證人。

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檢調調查，北市議員每月可申報助理費24萬元，須聘請6名助理，陳怡君疑自2019年起，以胞弟等4名親友為人頭助理，卻未實際從事助理工作，初估約詐領300多萬公款。

檢調偵辦罪名包括貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐領財物罪、刑法214條之使公務員登載不實罪。

本次搜索由平股檢察官林思吟指揮偵辦，檢調上午兵分13路至陳怡君的議員辦公室、住處及相關人員的13處處所，發動同步搜索，並約談陳怡君等7名被告到案，連同4名證人一併帶回北市處訊問，預計晚間陸續移送士檢複訊。

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