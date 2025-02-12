「誰家的黑狗」突從巷子竄出 騎士閃避不及慘摔全身傷

台中市劉姓男子騎車雙載行經西屯區時，一隻黑狗突然竄出導致摔車受傷。（網友saui1920提供）

2025/02/12 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子上月騎機車雙載行經西屯區路段時，突然有一隻黑狗自路邊竄出，導致劉男反應不及撞上，瞬間連人帶機車慘摔在地受傷，就醫需休養3個月，估計無法營業損失約90萬元，有網友今天也在threads社交平台發布影片直說「狗要綁好，受傷找誰賠」，警方則表示，該隻黑狗為何人所有，仍在調查釐清中。

第六分局今天指出，警方今年1月18日下午3時許獲報，有機車騎士撞到犬隻跌倒受傷，員警到場調查，當時是劉姓男子（33歲）騎機車載廖姓女子（40歲），沿安林路往福雅路方向直行時，突然有一隻黑狗從路邊巷子竄出，劉閃避不及撞上，導致劉男、廖女全身有多處擦挫傷，送醫後無生命危險。

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劉姓騎士事後表示，據查這隻黑狗有配戴項圈，懷疑是附近廠房飼養，且過去也曾造成機車騎士摔傷，這次自己發生意外，不僅受傷還需休養3個月，導致無法營業，估計損失高達90萬元，已向警方與動保處報案，希望能找到飼主負責並求償。

劉男憂心，因事件曝光，肇事狗可能被人刻意藏匿，導致難以舉證，他強調，自己也有養狗，從不會讓寵物隨意跑到道路上，希望能透過監視器畫面找到負責人討回公道；而今天也有網友在threads社交平台發布影片，提到「狗狗撞我們機車 ，真的令人傻眼。害我們重傷無法工作。狗狗真的要綁好，這樣突然闖出害多少人受傷？受傷了要找誰賠？」

警方表示，同仁到場時，該犬隻已不在現場，查訪附近鄰居都表示，不清楚為何人所有，可能為流浪犬，將持續調閱監視器確認犬隻是否為有人飼養，以利當事人後續求償事宜。

劉男與後座乘客連人帶機車慘摔受傷。（民眾提供）

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