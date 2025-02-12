肚子餓竟搶基隆廟口輪椅女錢包 搶匪被2見義勇為路人壓制

朱男昨搶奪基隆廟口1名坐輪椅女子的錢包，被2名見義勇為路人壓制在地。 （記者林嘉東翻攝）

2025/02/12 13:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓男子昨天下午行經基隆廟口，見1名女子坐在輪椅上，背心口袋露出1個錢包，他竟搶奪女子錢包後拔腿就跑，遭搶後大叫，2名路人見義勇為，追上朱男後將他壓制；警方趕抵將他依搶奪罪嫌送辦。

基隆市警一分局忠二路派出所昨天下午2點30分接獲報案稱，基隆廟口有1名女子遭路人搶奪錢包，搶嫌已被2名熱心民眾合力壓制，警方立即派員將搶嫌帶回偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，搶嫌為領有身心障礙手冊的37歲朱姓男子，他路過基隆廟口時，見劉姓女子坐在輪椅上，背心口袋露出1個錢包，朱竟搶走錢包，拔腿就跑，劉女被搶後大叫「有小偷！」

2名路人見狀追上朱男，合力將他壓制後報警，隨後將朱男交給趕來的警察，警方也在朱身上查扣剛搶來的錢包；朱男告訴警方，他因為身上只有20元，逛到廟口時因肚子餓，沒錢買東西吃，才搶奪錢包。劉女則稱她因為腳受傷才坐輪椅，昨天坐著輪椅到廟口逛逛，想不到遭搶。警詢後，將朱男依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

忠二路派出所長張畯盛表示，警方將持續加強巡邏基隆廟口等地，透過科技輔助，打擊不法行為，維護市民安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法