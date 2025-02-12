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    2歲女童臉大片瘀青！台南某補習班涉虐童 被處停止招生3個月

    台南北區某立案補習班疑非法經營托嬰中心並涉嫌虐童，幼童家長11日深夜貼文控訴。（圖擷取自爆料公社）

    台南北區某立案補習班疑非法經營托嬰中心並涉嫌虐童，幼童家長11日深夜貼文控訴。（圖擷取自爆料公社）

    2025/02/12 13:04

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    台南女童臉上「睡」出黑青？補習業者求別驗傷「會完蛋」

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南北區某立案補習班疑非法經營托嬰中心並涉嫌虐童，年僅1歲多幼童「整臉瘀青」，教育局啟動調查，將依補習及進修教育法第25條規定處以停止招生處分3個月。

    幼童家長11日深夜貼文爆料指出，1歲多女兒自補習班返家後左臉一片瘀血，懷疑女兒遭虐待，怒控「臉都是傷」， 但補習班業者聲稱是因小孩趴睡在地墊上才會壓到，還拜託家長別驗傷，但家長除已帶小孩驗傷也報警，社會局、教育局同步接獲，已啟動調查中。

    教育局表示，事發地並非立案補習班範圍，且對象為2歲以下嬰兒，疑似違法提供托嬰服務，將處以停止招生處分3個月；另也針對補習班負責人疑有違反兒少權法損害兒童權益情事，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行認定，情節重大最重終身不得擔任補習班教育人員。

    教育局表示，2月6日於接獲通報後立即會同社工前往稽查，該址1樓為立案補習班，但疑似於2樓設有未立案托嬰中心，未經核准提供托嬰服務，社會局已依權責進行裁處。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    台南北區某立案補習班疑非法經營托嬰中心並涉嫌虐童，教育局接獲通報後立即會同社工前往稽查。（民眾提供）

    台南北區某立案補習班疑非法經營托嬰中心並涉嫌虐童，教育局接獲通報後立即會同社工前往稽查。（民眾提供）

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