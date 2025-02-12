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    你還年輕！台中警方圍捕車手 挨詐婦母愛噴發喊話「回頭是岸」

    警方在速食店活逮吳姓車手。（警方提供）

    警方在速食店活逮吳姓車手。（警方提供）

    2025/02/12 12:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓婦人日前誤入詐團假投資陷阱，籌措近百萬元與對方相約時地準備交付，所幸家人及時察覺異狀報案，婦人配合警方埋伏行動，最終在速食店內逮捕21歲吳姓車手時，王婦見吳男年紀輕輕卻不學好，頓時母愛大噴發對他喊話，希望回頭是岸，而全案檢方也在近日偵結起訴。

    台中市第五分局偵查隊副隊長陳建法，今天說明案情指出，六旬王姓婦人日前在臉書看到假冒理財專家「盧燕俐」的詐團廣告，加入社團後，歹徒假扮投資專員，宣稱有管道能提高股票申購中籤率，還能延期交割，王婦心動，籌措95萬元準備投入，幸家人及時發現報案。

    該分局獲報後，與婦人聯手設下誘捕陷阱，當天在雙方相約的速食店交款地點部署警力埋伏，全程掌握動態，待婦人將款項交給21歲吳姓車手時，員警立即表明身分，鄰桌顧客見大批警力蜂擁而至，不但沒有驚慌，反而很淡定的繼續滑手機，令人莞爾。

    此時婦人也發揮母愛暖向吳姓車手喊話，「你年紀還輕」、「外面那些人是在騙你」，希望喚醒走錯路的車手，回頭是岸，警方當場查扣詐騙集團提供給吳姓車手的假工作證、收據與手機，發現詐騙上手化名為「永和豆漿」，遠端指揮車手前往指定地點取款，幸好婦人親友及時發現，讓警方及時阻詐，保住婦人辛苦積蓄。

    警方詢後依加重詐欺等罪嫌送辦，檢方命吳交保候傳，全案也在近日偵結起訴；第五分局長劉其賢指出，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資或借貸訊息，尤其主打高報酬、高獲利、輕鬆賺等文字用語，多為高風險涉詐陷阱。

    警方強調，投資應透過合法管道，針對投資廣告加強辨識有無官方認證，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團與王婦相約款項面交地點。（警方提供）

    詐團與王婦相約款項面交地點。（警方提供）

    警方當場查扣假工作證、收據等證物。（警方提供）

    警方當場查扣假工作證、收據等證物。（警方提供）

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