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    首頁　>　社會

    高雄連環殺人魔讓居民嚇到不敢回家 命理師這樣說

    高雄連環殺人魔迫使社區居民嚇到不敢回家，命理師高輔進呼籲居民不要恐慌。圖為案發凶宅外觀。（記者洪定宏攝）

    高雄連環殺人魔迫使社區居民嚇到不敢回家，命理師高輔進呼籲居民不要恐慌。圖為案發凶宅外觀。（記者洪定宏攝）

    2025/02/12 12:53

    〔記者洪定宏／高雄報導〕連環殺人魔張介宗在高雄市前鎮區住處，殺害3名老婦並分屍，引發社區人心浮動，盛傳已導致部分居民嚇到不敢回家、暫住旅館；西子灣十八王公廟命理師高輔進分析原委，並提出安撫亡靈及人心的正確方法，呼籲居民秉持「正念」、「正信」，千萬不要恐慌。

    高輔進分析，3名老婦慘遭分屍、肉體可能被切剁，尤其頭顱至今未尋獲，可能導致她們連兇嫌是誰都不知道，且已經過「頭七」、魂飛魄散，但部分魂魄會前往十殿閻羅「報到」，因為冤枉致死、怨念深重，應該會向閻羅王「申請黑令旗」，以獲得「合法授權」報復張嫌，閻羅王會依彼此的累世恩怨，斟酌核准與否及時程。

    換句話說，如果她們取得黑令旗，報復對象僅限張嫌，不會影響無辜民眾。因此社區民眾，特別是凶宅所在的公寓，住戶經過張嫌棄屍的樓梯及路線時，可默念「阿彌陀佛」讓自己安心。

    高輔進特別提醒，如果一般孤魂野鬼任意騷擾社區，被「黑白無常」緝獲，就會「罪加一等」，且「被騷擾者」通常跟死者有累世恩怨，也就是所謂的「冤親債主」，跟一般民眾無關，呼籲居民要有「正念」、「正信」，千萬不要恐慌。

    因此，為了安撫亡靈及社區人心，高輔進建議鄰近主祀「王爺」、「元帥」、「廣澤尊王」的大型知名廟宇，可請出神明到社區出巡、遶境，協助指引亡靈，也安撫社區人心。

    以上為民俗說法 僅供參考

    命理師高輔進建議同棟住戶，經過凶宅門口，可默念「阿彌陀佛」讓自己安心。圖為凶宅門口。（記者洪定宏攝）

    命理師高輔進建議同棟住戶，經過凶宅門口，可默念「阿彌陀佛」讓自己安心。圖為凶宅門口。（記者洪定宏攝）

    命理師高輔進建議大型知名廟宇請神明出巡、遶境，安撫亡靈及社區人心。（高輔進提供）

    命理師高輔進建議大型知名廟宇請神明出巡、遶境，安撫亡靈及社區人心。（高輔進提供）

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