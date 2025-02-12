通緝男遇盤查駕車兩度衝撞！竹縣警車四輪朝天 3警受傷

因被通緝心虛的劉男為擺脫員警，兩度衝撞警車，造成警車翻覆四輪朝天，隨即棄車逃逸，所幸員警輕傷無礙。（警方提供）

2025/02/12 12:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警分局三民派出所員警今（12）日凌晨巡邏時，發現一輛可疑轎車，欲向前盤查時，突遭通緝中的27歲劉姓男子開車衝撞警車後逃逸，員警一路尾隨約2公里，沒想到心虛的劉男為擺脫員警，竟再次衝撞警車，造成警車翻覆四輪朝天，3名員警擦挫傷，劉男隨即棄車逃逸，旋被查緝到案後依妨害公務、毀損罪嫌移送法辦。

竹北警分局表示，三民派出所員警今天凌晨2點許巡邏，於台1線中華路發現車牌為通緝犯所有的一輛銀色轎車，準備趨前盤查時，突遭嫌犯駕車衝撞警車後駛離，員警一路尾隨，行經中華路口與環北路口時，嫌犯為擺脫員警，再度加速猛力衝撞警車，造成警車不慎當場翻覆，犯嫌隨即棄車逃逸。

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警方事後呼叫支援警力，火速循線查緝劉男到案，果然查出劉男因通緝怕被抓，當下衝撞警車逃跑。竹北警分局強調，任何挑戰公權力的行為都將依法嚴辦，絕不容許犯罪分子目無法紀，危害社會秩序。

劉男旋被查緝到案後依妨害公務、毀損罪嫌移送法辦。 （警方提供）

三民派出所員警今（12）日凌晨巡邏時，發現一輛可疑轎車（紅圈處），欲向前盤查時卻突遭嫌犯駕車衝撞。（警方提供）

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