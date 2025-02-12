打AI旗號吸金坑殺23億 主腦梁慶飛、假律師李克毅等26人起訴

警方逮捕以男子梁慶飛（中）為首的吸金犯罪集團。（資料照）

2025/02/12 12:12

相關新聞請見：

台版華爾街之狼！假綠電一條龍坑殺逾3千投資小白 吸金逾5億

〔記者王定傳／台北報導〕男子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，涉鎖定經營不善的歐司瑪再生能源等4家公司，透過虛偽增資、變更營業項目等方式，包裝成經營綠能產業、智慧人車系統、AI、半導體等時下熱門產業的公司，營造即將上市上櫃假象，以Call客推銷方式鼓吹投資公司股票，坑殺投資者共23億4045萬餘元，宛如「台版華爾街之狼」；台北地檢署今依違反證券交易法證券詐偽等罪嫌，起訴粱慶飛、李克毅等26人。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，梁男夥同男子李順榮，涉嫌從2022年起，尋找有一定投資額、經營不善的公司，與公司負責人簽立專屬「投資」協議，透過虛偽增資、改名、變更營業項目、虛增業務績效等手法，包裝成經營綠能產業、智慧人車系統、AI、半導體等時下熱門產業的公司，並指示公司負責人購買電子媒體報導版面進行報導，另找吳姓部屬設立公司官網，營造前景可期、即將上市、上櫃的假象，最後由公司負責人向銀行申請簽證發行實體股票後，再交給梁慶飛。

檢警調查，李克毅則以恆凱外國法事務律師事務所等數個戶名與信託、律師相關的銀行帳戶，提供給投資者投資股票匯款。

檢警調查，梁慶飛再尋人頭股東，由人頭股東形式上受讓該公司的大量股票，將收受的股票交由與他配合的地下盤商人員，以隨機電話叩客推銷，聲稱這些公司營收發展已達一定規模即將上市、上櫃，若先購買股票，除了有價格、張數優惠外，等到上市、櫃後即可增值數倍出售獲取高額利潤，並向民眾表示買股票的股款提供「履約保障」，是匯入律師事務所的帳戶內，可保證與詐欺無關，另指派員工進駐這些公司接聽電話以降低民眾警戒心。

檢調統計，這4家公司以此詐偽方式非法出售的股票總額至少23億4045萬餘元，李克毅在收到這些錢後，扣除掉3％報酬後，全都領出或轉匯到指定帳戶，由梁慶飛等人朋分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法