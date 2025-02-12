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    獨家》警查碎屍魔涉楠梓失蹤婦命案 一度懷疑失蹤的「他」行兇

    楠梓失蹤林婦案，警方原一度懷疑過張文宗，後經比對鎖定冷血翁張介宗，排除弟行兇。（資料照，記者黃良傑攝）

    楠梓失蹤林婦案，警方原一度懷疑過張文宗，後經比對鎖定冷血翁張介宗，排除弟行兇。（資料照，記者黃良傑攝）

    2025/02/12 12:31

    〔記者黃良傑、黃佳琳／高雄報導〕高雄市涉嫌連續殺害3名老婦碎屍的殺人魔張介宗，傳出因毒品案通緝的弟弟張文宗也失蹤，外界揣測他是否遇害，檢警知情人士透露，張嫌的胞弟毒品案遭判刑，楠梓失蹤林婦案，警方原一度懷疑過張文宗，後經比對鎖定冷血翁張介宗，排除弟行兇，啓動偵查時張弟已「被通緝」逃逸。

    據了解，張文宗（71歲）因販毒品海洛因，被判刑17年需入獄服刑，但他未報到逃逸，檢方於112年發布通緝，雖然戶籍地也在碎屍魔張介宗的前鎮住處，但離復興派出所太近，兩地不到100公尺，警方研判通緝犯張文宗應未住在該處，專案小組研判遭殺害可能性不大，但還是積極追查以釐清案情。

    不過，專案小組目前不排除因兇嫌前鎮住處歸屬，引發張介宗對兄嫂黃婦殺機，是否也因這間房子引發對胞弟殺念，專案小組謹慎追查，強調證據多少辦多少，一定要讓證據說話才算數。

    由於殺人魔的「毒犯弟」也失聯，引發諸多揣測，高市刑警大隊連夜說明，張介宗的弟弟因犯毒品案被高雄地方檢察署通緝逃亡在外，無法取得聯繫，警方會持續依法追緝，並強調沒有10人名單，呼籲社會大眾，切勿以訛傳訛，造成社會恐慌。

    警查碎屍魔涉楠梓失蹤婦命案，一度懷疑「失蹤」的弟弟張文宗所為。（資料照）

    警查碎屍魔涉楠梓失蹤婦命案，一度懷疑「失蹤」的弟弟張文宗所為。（資料照）

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