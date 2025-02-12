高雄分屍人魔弟弟失聯 販售海洛因判刑15年落跑被通緝

高雄碎屍人魔張介宗的弟弟張文宗涉毒品案被檢方發布通緝。（記者黃佳琳翻攝）

2025/02/12 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂及2名女性女友，事後再加以分屍棄置，昨傳出張的弟弟張文宗也失蹤，警方澄清，指張文宗涉及毒品案被通緝，才會不知去向；經查詢，張文宗2019年8至10月曾在住處超商販售海洛因給友人，一審被判刑8年2月，上訴二審後，法官認為張文宗不適用減刑條例，改判徒刑15年10月，上訴最高法院後駁回，全案定讞，檢方通知他到案執行時，張文宗畏罪落跑，迄今下落不明。

判決指出，2019年8月，張文宗接獲鄭姓友人來電，向他購買海洛因吸食，張手上沒有現貨，於是跑去找綽號「阿富」的男子購買，當時市場毒品價錢半錢8000元，鄭只有5000元，於是張自己湊了3000元，請「阿富」分成大小各一包毒品，再把比較大包的毒品交給鄭男；另名林姓友人也拿6000元請張文宗幫忙找毒品，張用同樣模式湊齊8千元，再把毒品交給林男。

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2020年3月，張在住處把海洛因轉讓給毒友吸食，不到1小時就被高雄市刑警大隊找上門，在當時尚未變成凶宅的前鎮住家搜出海洛因1包（淨重0.159公克）及2支使用過的針筒；高雄地方法院審理時，張男坦承犯行，法官考量他犯後態度良好及供出上游毒販，依法讓他減刑，依販售一級毒品罪判徒刑8年2月。

檢方不服上訴，二審法官認為，張男雖然獲利與大盤毒梟之獲取高額利潤的情形有異，且僅販賣次數為3次、對象為2人，但販毒部份不符合減刑條件，因此改判徒刑15年10月，張再上訴到最高法院，最高法院於2022年11月駁回上訴，全案定讞；檢方通知張文宗入監服刑，但張卻就此人間蒸發，被檢方在2023年6月發佈通緝迄今。

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