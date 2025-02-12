與新住民朋友一起小過年 移民署新北市服務站推出猜燈謎活動

移民署新北市服務站舉行猜燈謎活動，讓新住民朋友更能瞭解我國文化及相關地理知識。（記者吳昇儒翻攝）

2025/02/12 11:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕元宵節是春節的尾聲，有「小過年」之稱，移民署新北市服務站為了讓新住民朋友感受我國春節的氣氛，特別在元宵節前夕舉行「歡樂慶元宵」活動，安排新住民家庭一同參與動動腦猜燈謎，體驗我國有趣的元宵節習俗。

新北市服務站林財榮主任表示，農曆正月十五日元宵節，又稱上元節或燈節，熱鬧的鬥智猜燈謎習俗，據說最早是有人將謎語寫在紙上，並黏在彩燈上供人猜解，原本是種小眾的趣味，後來被大家覺得這個鬥智的活動很迎合熱鬧的節日氣氛，便愈來愈多人響應。

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為了讓新住民朋友更了解我國的習俗及地理知識，決定將全國各地區的地名融入謎題答案中，答對者除可獲得精美獎品，也加深對我國地理知識的認識。幫助新住民更快適應新生活，彼此接納並且欣賞不同文化所具有的差異。

此外，同時藉著活動也向新住民朋友宣導，移民署為提供全國清寒及優秀之新住民及子女適當關懷扶助及獎勵，同時鼓勵新住民積極參加技術士技能檢定取得證照，培養新住民子女特殊優秀才能，增加社會競爭力，「113學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」將於114年2月21日起，至114年3月21日止受理報名，獲獎名單預計於114年5月底公告，核發獎金將視申請獎項核予2千至5萬元不等的獎助（勵）學金，歡迎符合條件之新住民朋友及新二代踴躍報名。

猜對燈謎者還可領取小禮物。（記者吳昇儒翻攝）

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