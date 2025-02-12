為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與新住民朋友一起小過年 移民署新北市服務站推出猜燈謎活動

    移民署新北市服務站舉行猜燈謎活動，讓新住民朋友更能瞭解我國文化及相關地理知識。（記者吳昇儒翻攝）

    移民署新北市服務站舉行猜燈謎活動，讓新住民朋友更能瞭解我國文化及相關地理知識。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/02/12 11:06

    〔記者吳昇儒／新北報導〕元宵節是春節的尾聲，有「小過年」之稱，移民署新北市服務站為了讓新住民朋友感受我國春節的氣氛，特別在元宵節前夕舉行「歡樂慶元宵」活動，安排新住民家庭一同參與動動腦猜燈謎，體驗我國有趣的元宵節習俗。

    新北市服務站林財榮主任表示，農曆正月十五日元宵節，又稱上元節或燈節，熱鬧的鬥智猜燈謎習俗，據說最早是有人將謎語寫在紙上，並黏在彩燈上供人猜解，原本是種小眾的趣味，後來被大家覺得這個鬥智的活動很迎合熱鬧的節日氣氛，便愈來愈多人響應。

    為了讓新住民朋友更了解我國的習俗及地理知識，決定將全國各地區的地名融入謎題答案中，答對者除可獲得精美獎品，也加深對我國地理知識的認識。幫助新住民更快適應新生活，彼此接納並且欣賞不同文化所具有的差異。

    此外，同時藉著活動也向新住民朋友宣導，移民署為提供全國清寒及優秀之新住民及子女適當關懷扶助及獎勵，同時鼓勵新住民積極參加技術士技能檢定取得證照，培養新住民子女特殊優秀才能，增加社會競爭力，「113學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」將於114年2月21日起，至114年3月21日止受理報名，獲獎名單預計於114年5月底公告，核發獎金將視申請獎項核予2千至5萬元不等的獎助（勵）學金，歡迎符合條件之新住民朋友及新二代踴躍報名。

    猜對燈謎者還可領取小禮物。（記者吳昇儒翻攝）

    猜對燈謎者還可領取小禮物。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播