為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男持百餘包毒品巧遇臨檢 神色慌張被逮

    警方搜出上百包毒品咖啡包、31包K他命。（記者吳昇儒翻攝）

    警方搜出上百包毒品咖啡包、31包K他命。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/02/12 10:58

    〔記者吳昇儒／新北報導〕24歲楊姓男子5日深夜駕車行經新北市汐止區新台五路時，遇到警方進行臨檢，神色慌張。警方盤查時發現，車內飄出陣陣K他命的味道，隨即詢問楊男是否持有毒品。楊男見難逃法網，只好承認持有毒品。警方搜查時，竟在車內搜出上百包毒品咖啡包、K他命。警詢後，依違反毒品危害防制條例罪，將楊男移送法辦，並於今日發布新聞。

    長安派出所5日深夜11時40分進行擴大臨檢時，發現一輛轎車走走停停，便前往查看是否需要協助，未料車窗一打開，發現司機神色慌張，且飄出陣陣K他命的塑膠味，懷疑車內藏有毒品，便請楊姓司機配合調查。

    楊男見狀已知難以脫身，索性直接承認自己持有K他命，並同意警方進行搜查。員警搜索後，發現車內共有毒品咖啡包106包、K他命31包，馬上將人帶回偵辦。

    據悉，楊男駕車要到汐止訪友，卻沒想到深夜遇上警方臨檢，車內又剛好攜帶1百多包的毒品，直接被活逮。

    警詢後，依照楊男供述，持續追查上、下游，並依違反毒品危害防制條例罪，將楊男移送士林地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在楊男手中找到毒品K他命。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在楊男手中找到毒品K他命。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在車內搜出大量毒品。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在車內搜出大量毒品。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播