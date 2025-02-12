男持百餘包毒品巧遇臨檢 神色慌張被逮

警方搜出上百包毒品咖啡包、31包K他命。（記者吳昇儒翻攝）

2025/02/12 10:58

〔記者吳昇儒／新北報導〕24歲楊姓男子5日深夜駕車行經新北市汐止區新台五路時，遇到警方進行臨檢，神色慌張。警方盤查時發現，車內飄出陣陣K他命的味道，隨即詢問楊男是否持有毒品。楊男見難逃法網，只好承認持有毒品。警方搜查時，竟在車內搜出上百包毒品咖啡包、K他命。警詢後，依違反毒品危害防制條例罪，將楊男移送法辦，並於今日發布新聞。

長安派出所5日深夜11時40分進行擴大臨檢時，發現一輛轎車走走停停，便前往查看是否需要協助，未料車窗一打開，發現司機神色慌張，且飄出陣陣K他命的塑膠味，懷疑車內藏有毒品，便請楊姓司機配合調查。

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楊男見狀已知難以脫身，索性直接承認自己持有K他命，並同意警方進行搜查。員警搜索後，發現車內共有毒品咖啡包106包、K他命31包，馬上將人帶回偵辦。

據悉，楊男駕車要到汐止訪友，卻沒想到深夜遇上警方臨檢，車內又剛好攜帶1百多包的毒品，直接被活逮。

警詢後，依照楊男供述，持續追查上、下游，並依違反毒品危害防制條例罪，將楊男移送士林地檢署偵辦。

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警方在楊男手中找到毒品K他命。（記者吳昇儒翻攝）

警方在車內搜出大量毒品。（記者吳昇儒翻攝）

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