國3狂飆時速153公里被拍照罰錢 打官司要求調閱員警值勤勤務表

鍾男聲請調閱員警值勤的勤務表，法官以勤務表與違規無關為由駁回，圖為鍾男被取締的路段。（翻攝GOOGLE街景圖）

2025/02/12 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕鍾姓男子2023年開車行經國道三號87.4公里處，被員警拍到時速高達153公里，超速43公里，開出1萬2000元罰單並吊扣車牌6個月，鍾男不服提起行政訴訟，他主張當時該路段施工，員警在施工路段測速拍照的行為不妥，他聲明調閱員警當日執勤勤務表，法官卻認為，員警勤務規劃分配，與鍾男違規等無關，且依蒐證照片顯示，當時也沒有施工，據此判決鍾男敗訴。

判決書指出，鍾男於2023年10月16日清晨2時許，駕駛轎車行經國道三號南向87.4公里（新竹縣關西至竹林路段），被警員拍到時速高達153公里，違反「道路交通管理處罰條例」，「行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內（速限110公里，測速153公里，超速43公里）」，裁處1萬2000元罰鍰、應參加道路交通安全講習，以及吊扣這輛轎車牌照6個月，鍾男向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

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鍾男主張，當時是深夜時分，快、慢車道多為大型卡車、貨車行駛，他是避免與大車併行行駛而發生危險，才行駛於超車道而超速行車，且當時路肩處又封閉施工，導致他無法注意路旁設有「警52」標誌，鍾男還強調，員警在施工區域後段進行測速，已忽略民眾可能是為求交通安全才會超速，舉發程序不妥，他聲請調取員警當日執勤勤務表，並聲明罰單撤銷。

法官認為，鍾男聲請調取員警當日執勤勤務表，因員警執行交通稽查是法定職責，只要符合各項法令規定，並採用經檢定合格有效的測速儀器，採證即屬合法，員警勤務內容如何規劃及配置，與本件違規行為並無關聯，尚無調查必要而駁回。

至於鍾男宣稱施工等辯詞，法官則強調，依採證照片，在國道三號南向86.7公里處，設有牌面清晰、未遭遮掩的固定警告標誌，員警使用的雷達測速儀器，也是檢定合格，鍾男雖主張當時為了避開大車，才會行駛於超車道並超速行車，是為遠離危險，但他並未舉證以實其說，辯詞自難採信。

法官還指出，鍾男如果是採取防衛性駕駛而遠離大型車輛，固然並無不可，但除有正當防衛或緊急避難的必要，尚不能因防衛駕駛行為就取得超速行車的權利，鍾男所辯顯不可取，另外，鍾男主張當天設置施工路障，但法官審視照片，並未發現有施工路障，縱使當時確實有擺放施工路障，該路障高度亦不可能超過警告標誌，並無不能發現警告標誌的問題，據此判決鍾男敗訴，可上訴二審。

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