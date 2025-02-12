警界楷模淪黑警 勾結車行半年圖利738萬

前仁武警分局陳姓員警，與租賃、代辦業者合謀，協助租車業者被扣牌的車輛得以提早「重新」上路，半年內讓車行爽賺738萬餘元。（資料照）

2025/02/12 10:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾獲警界楷模榮的前仁武警分局陳姓員警，與租賃、代辦業者合謀，協助租車業者被扣牌的車輛得以提早「重新」上路，半年內讓車行爽賺738萬餘元，陳姓員警也賺到開單績效，陳落網後一度否認涉案，但在審理時改口坦承犯行，被法官依圖利罪判刑4年2月、褫奪公權4年。

判決指出，陳姓員警任職仁武警分局仁武派出所時，與熟悉的林姓、李姓租車業者勾結，利用「吊牌」漏洞，將已被扣牌的車輛停在特定地點，等到陳姓警員上班巡邏時，前往停車位置開出「未依規定懸掛車牌行駛」、「吊扣牌照期間行駛」等罰單，讓車子被「吊銷」牌照。

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根據道路交通管理處罰條例規定，如有超速等危險駕駛情形，需「吊扣」汽車牌照6個月，但車輛如果未懸掛車牌或使用其他牌照，在吊扣期間行駛，警方則可裁罰並「吊銷」汽車牌照。當汽車牌照被「吊銷」後，車主可另行驗車後重新申請牌照上路，形同讓吊扣牌照的車輛提早復活。

陳男與林姓、李姓租車業者合作，從2021年11月起至隔年3月間，成功助14輛車起死回生，以吊牌期間每天損失2000元至3000元不等租車費計算，提早上路共讓業者額外「多賺」711萬餘元。

此外，若有車主想要提早重新領牌，只要向代辦業者付出1至2萬多元，代辦業者就會請陳姓員警幫忙，用同樣的手法讓車輛重領牌照，半年內協助9名代辦業者獲利27萬餘元。

檢廉前年7月發動搜索，帶回陳姓員警等多人到案，陳員坦承認識林姓、李姓業者，但事後又改口稱沒有圖利他們；林姓、李姓租賃業者則坦承認識陳男，還供出執行前，會跟陳男確認執勤時間，讓陳員可以順利開單。

高雄地方法院審理時，陳男自知難逃法網，改口坦承犯行，車行也全數繳回犯罪所得，法官認為，陳男違法情節尚屬輕微又罹患身心症狀，依法減輕其刑，依公務員共同犯對主管事務圖利罪，共11罪，判刑4年2月、褫奪公權肆年，其餘被告則獲判緩刑2至5年，可上訴。

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