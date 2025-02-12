彰化縣警局對面寵物餐廳遭噴「色狼」 警：鎖定2男追查

彰化市一家寵物餐廳遭人在玻璃門、地面噴漆「色狼XXX」，地點就在彰化縣警察局正對面，警方鎖定2名男子追查中。 （警方提供）

2025/02/12 10:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中正路一家寵物餐廳昨天（11日）遭人在玻璃門、地面噴漆或張貼「色狼XXX」、「騙財騙色、大色狼」等不雅字眼，業者發現後向警方報案，由於噴漆地點就在彰化縣警察局正對面，警方不敢大意，是否有結怨或找錯人，已深入調查，並根據監視器鎖定2名男子追查中。

彰化警分局根據監視器畫面發現，2名男子昨天清晨4點多開車抵達中正路2段該家寵物餐廳，以紅色漆在玻璃門、地面分別噴上「色狼XXX」，還在店門上張貼「騙財騙色、大色狼」、「健身房老闆迷姦少女前科累累請民眾當心此人」等，旋即開車離去。

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店家昨天中午開門時發現店門、地面都被噴漆或貼傳單，立即向警方報案；並稱不認識噴漆或傳單上的人。

由於噴漆地點正好就位於彰化縣警局正對面，對於嫌犯會在警方眼前撒野，絲毫不敢大意，已根據監視器鎖定2名噴漆的男子，並根據車號追查中。

彰化市中正路一家寵物餐廳遭人在玻璃門、地面噴漆「色狼XXX」，警方鎖定2名男子追查中。 （警方提供）

彰化市一家寵物餐廳遭人在玻璃門、地面噴漆「色狼XXX」，地點就在彰化縣警察局正對面。 （記者湯世名攝）

彰化市一家寵物餐廳遭人在玻璃門、地面噴漆「色狼XXX」，今天地面已覆蓋塑膠布。 （記者湯世名攝）

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