假借拉筋長期性侵姊妹花 廟公乩童加重改判15年

桃園某宮廟廟公兼乩童假借拉筋為由，長期性侵姊妹花，一審判刑10年，高院今加重改判為15年。（記者楊國文攝）

2025/02/12 10:25

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市某宮廟擔任廟公及乩童的古姓男子，被控以練習拉筋為藉口，對信徒的一對成年及未成年姊妹花輪流性侵或以1對2方式，要求她們全身脫光，趁機逞獸慾，甚至在妹妹面前性侵姊姊，前後性侵得逞2次，另有102次均因古男無法勃起而強制性交未遂，經受害姊妹向師長哭訴，全案才曝光，但古男否認犯行，還硬拗姊妹花父親委託他管教卻遭挾怨報復，一審重判10年；上訴後，古男仍堅稱清白，高等法院痛斥無悔意，今加重改判15年。

檢警調查，被害姊妹從小由父親帶著參與宮廟活動，和父親等其他信眾一樣都認為古男可替家人逢凶化吉，對他有強烈信賴感。

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2021年間，古男誆稱可替姊妹花拉筋，最初在神明廳前即徒手撫摸姊妹花胸部、下體等隱私部位，後來改至宮廟後方儲藏室、臥室等隱密處。過程中，因被害姊妹花對古男頗為敬畏，不敢反抗，以致古男變本加厲，大膽性侵2女。

誇張的是，兩姊妹覺得有異，將古男猥褻及性侵的惡行朱知父親，古男故意露出不悅態度，姊妹父親誤以為得罪了古男，竟帶著姊妹去向古男道歉。

古男卻裝神弄鬼，立即化身乩童，以假冒神明附身方式，問姊妹的父親稱「你是不是相信古男」，並對姊妹表示「古男對妳們做的事，都有跟妳們爸爸說」，還表示希望姊妹的父親將姊妹交給古男管教，使姊妹的父親進而深信不疑，姊妹也更對古男敬畏，不敢違逆。

自2021年7月至2022年3月，古男時常假借拉筋名義，多次在宮廟儲藏室或臥室等處，要求姊妹全身脫光，讓他親吻、猥褻，並輪流對姊妹強制性交，但都因古男酒後無法勃起而未遂。姊妹因情緒不穩，被校方發覺她們情緒有異，詢問後，才揭露古男惡行。檢方偵查後，將他起訴。

桃園地院審理時，古男僅坦承有在宮廟為姊妹拉筋之事實，但否認強制性交，辯稱姊妹父親委託他協助管教2女，2人因此挾怨報復；辯護人指稱，若古男多次性侵害2姊妹，姊妹不可能每次遭性侵害後，尚可與信眾吃飯且神色如常，還和古男維持正常互動。

合議庭認定姊妹指控說詞前後一致，多名證人指證也和姊妹陳述內容相符，古男犯行明確，痛斥古男利用他人對民俗信仰的信賴感，長期對姊妹性侵害，造成其身心重大傷害，且否認犯行，毫無悔意，也未和姊妹和解與賠償，依2個強制性交、102個強制性交未遂罪，判合併應執行刑10年徒刑。

高院審理時，古男硬拗做無罪答辯，合議庭痛斥他造成被害姊妹花身心受創，卻無悔意，今加重改判為15年徒刑。

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