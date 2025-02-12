女開車闖紅燈將騎士撞成植物人 反指對方酒駕搶黃燈被法官打臉

女子開車闖紅燈將騎士撞成植物人，竟質疑對方酒駕搶黃燈，遭法官打臉。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/12 08:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市蕭姓女子開車闖紅燈，撞上騎機車的鄭姓男子，將鄭男撞成全身癱瘓植物人，事後不僅未與家屬和解，竟然還質疑被害人搶黃燈、酒駕，結果都被法官打臉，新竹地院最後依過失傷害致人重傷罪將她判刑10月。

法官調查，蕭女於112年3月19日晚間7時許，駕駛自用小客車沿新竹縣竹北市嘉豐五路由南往北方向行駛，竟貿然闖紅燈直行，當時鄭男騎機車搭載未成年兒子經過，2車因而發生碰撞，鄭男受有創傷性腦出血併廣泛性大腦嚴重水腫及腦幹壓迫、肺部創傷性鈍挫傷、雙側延遲性腦出血等傷害，因而造成幾近全癱、無眼神追隨、所有起居皆須他人全程協助，無法出力、無吞嚥能力，需要鼻胃管餵食，且因氣切也無法發出聲音，已達終身不能恢復之重傷害。

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法官審酌被告駕駛自小客車行經交岔路口時竟未依號誌行駛，貿然闖紅燈直行，肇致本件車禍發生，造成被害人受重傷害，實值嚴厲譴責且過失程度重大，其行為造成被害人呈植物人狀態，此生無法自理生活、無法從事工作、無法與妻兒自然互動與相處，並造成被害人家屬重大精神傷害及負擔。

此外被告犯後未能正視自己闖紅燈的重大過失，反爭執被害人有搶黃燈及酒後駕車情事，覆議結果認被害人未失去通行權、及被害人檢驗報告單之血液中酒精含量幾乎與未飲酒無異，加上尚未與被害人家屬和解，最後依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑10月。

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