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    首頁　>　社會

    一刀刺死對方 他拿500萬和解判刑5年4月

    鄭姓男子與人發生口角衝突，一刀刺死對方，500萬和解判5年4月。（記者蔡彰盛攝）

    鄭姓男子與人發生口角衝突，一刀刺死對方，500萬和解判5年4月。（記者蔡彰盛攝）

    2025/02/12 08:37

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣鄭姓男子與人發生口角衝突，竟持彈簧刀刺進對方胸口深達10公分而刺中心臟致死，鄭男隨即透過電話向警方自首，事後並賠償家屬500萬元和解，新竹地院依殺人罪將他判刑5年4月。

    法官調查，鄭男於112年12月8日凌晨4時許，在新竹縣竹北市一處空地，因故與朱男等人起爭執，鄭男以刀刃長10公分、最寬處2公分而足以供兇器使用之彈簧刀1把刺向朱男胸口及手臂，致朱男受有左前胸5公分開放性傷口、左上肢3公分撕裂傷等傷害，經緊急送往中國醫藥大學新竹附設醫院急救，仍因左肺、心臟銳器傷（刺入深度近刀刃全長10公分）及大量出血而死亡。

    警方據報後抵達現場調閱現場監視器，於尚未知悉行為人身分前，鄭男於當天7時許透過友人致電新竹縣警局竹北分局偵查隊，表示願到案說明，而於同日8時30分出面自首。

    法官審酌被告與被害人因口角爭執而爆發肢體衝突，進而為本案殺人犯行，造成被害人生命無端逝去，天人永隔，家屬遽失天倫，白髮人送黑髮人必哀傷逾恆，承受傷痛無可言喻、難以彌補，

    又審酌被告與被害人素不相識，無何怨隙，僅因發生口角糾紛，進而引發肢體衝突之際，被告即以隨身攜帶之彈簧刀迎向被害人胸部及手臂等處刺入，導致被害人傷重不治，事後鄭男已賠償500萬元和解，最後法官依殺人罪將他判刑5年4月。

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