愛亂丟垃圾！鄰居不堪其擾怒告 女兩度被判賠35萬

謝女涉嫌在鄰居門口放置廢棄物被判賠後不知悔改，仍然我行我素，再度被橋頭地院判賠。（記者鮑建信攝）

2025/02/12 07:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市謝姓女子把輪胎、垃圾等廢棄物，放置在鄰居鍾女門口，因阻礙通行、干擾生活，去年被判賠35萬元定讞後，仍然我行我素，鍾女於是再度提告，橋頭地院日前又判決謝女賠償35萬元，相當罕見。

原告鍾婦指出，她在高雄市仁武區開設公司，被告謝女則住在隔壁。2016年7月1日起，謝女將盆栽、石頭、保特瓶、垃圾、破爛家具、輪胎、爛木材等物，放在她家門口，阻礙員工進出。

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她又說，謝女並在兩屋交界處，懸掛大型被單、床單、破爛衣物、飼料袋等物，並在她門前張貼妨礙名譽之字牌、布條，甚至朝她住處灑水，因而飽受精神折磨，實在忍無可忍，求償60萬元精神撫慰金，橋頭地院判決謝女賠償35萬元精神撫慰金定讞。

不料，謝女並未因此得到教訓，仍然我行我素，干擾鍾女日常生活，鍾女於是去年再度提告求償60萬元。

謝女承認丟盆栽、放置廢棄物、懸掛布條等情形，但否認有灑水等行為。

承辦法官調查謝女所為，已構成侵權行為，並審酌兩造職業、學歷、收入等狀況，認為她給付35萬元比較合理，仍可上訴。

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