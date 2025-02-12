台南女童臉上「睡」出黑青？補習業者求別驗傷「會完蛋」

台南北區某補習班爆發虐童疑雲，家長發現女童臉部瘀青，業者稱「趴睡壓傷」，卻被家長質疑並報案。警方與社工介入調查，業者對監視器畫面含糊其辭。（記者王捷攝）

2025/02/12 06:28

〔記者王捷／台南報導〕台南北區某補習班傳虐童案，家長11日深夜上網爆料，學齡前的女兒返家時臉上有明顯瘀傷，疑似遭非法保母虐待，但業者聲稱是趴睡壓到口水巾造成，甚至一度拜託家長別驗傷，否則會「完蛋」，警方目前正積極偵辦中。

家長指出，事發於2月4日，當日將女兒送至北區某補習班，下午接回家時，發現孩子臉上有明顯壓痕，當時補習班一名未具保母證照的工作人員聲稱，是因為口水巾壓到所致。然而，補習班莊姓負責人表示，是趴睡在地墊上壓傷，雙方說詞不一，讓家長不滿，因此聯絡社會局。

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補習班負責人堅稱監視器沒有錄影功能，但2月6日市府相關單位聯合警方突襲檢查補習班，業者卻改口說監視器僅提供即時影像，並無錄影紀錄。此說法前後矛盾，家長質疑業者刻意隱瞞事實，意圖掩蓋虐童行為。不僅自己的孩子遭受不明傷害，已有多名家長反映類似情況。

在突襲檢查後，家長到位於安平的警四分局報案，由於案發地在北區，屬於警五分局轄區，因此全案受理後轉給五分局偵辦。由於涉及兒少案件，警方對這件虐童案的調查相當低調，直到家長在11日深夜上網爆料。

該家長透露，2月4日當晚，補習班負責人莊姓女子曾主動聯繫她，要求不要帶孩子去驗傷，甚至表示「不然我們會完蛋」，此舉更加深她對補習班的疑慮。

事件曝光後，警方回應，目前已經傳喚多位相關人士製作筆錄，並強調會積極偵辦，但因涉及兒少相關法規與偵查不公開規定，不方便透露細節。目前相關單位已介入調查，家長則希望能找到更多證據，還原真相，避免更多孩童受害。警方提醒，家長若發現孩子身上有不明傷痕，應盡快通報社工單位或報警，確保孩子的安全與權益。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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