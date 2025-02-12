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    8個月打電話傳訊示愛83次 女嚇得失眠就醫得吃安眠藥

    陳姓男子被控涉在個8月期間以手機電話、傳訊息共83次給女子小梅表達追求、愛慕之意，被女方提告，台南地院依跟蹤騷擾罪判陳男拘役40日、得易科罰金。示意圖。（路透）

    陳姓男子被控涉在個8月期間以手機電話、傳訊息共83次給女子小梅表達追求、愛慕之意，被女方提告，台南地院依跟蹤騷擾罪判陳男拘役40日、得易科罰金。示意圖。（路透）

    2025/02/12 00:28

    〔記者王俊忠／台南報導〕一名陳姓男子在台南永康區某工作場所認識職業女性小梅，之後萌生追求念頭，陳男涉從2023年9月到2024年5月期間，先後撥電話與傳訊息給女方，合計達83次，內容多說喜歡、愛對方，要小梅嫁給他。小梅不堪騷擾、害怕不適難入睡，還就醫仰賴安眠藥。台南地院依跟蹤騷擾罪判陳拘役40日，得易科罰金。

    判決指出，陳男是於2023年5月間在台南市永康區某處工作場所認識女子小梅（化名），他為追求女方、基於騷擾犯意，從2023年9月15日到2024年5月11日期間，以他所有的3個電話門號，分別撥打電話或傳送語音訊息到女方的手機，前後共有83次。

    陳男在這83次的撥電話、傳訊息，大多是向小梅表達很喜歡她、很愛她，希望能嫁給他。但，陳男的連續騷擾舉動讓女方心生畏懼。

    陳男雖坦承有上述撥電話或傳訊息給小梅的舉動，但否認是騷擾，他辯稱是為了向女方追討戒指與欠款才會這麼做，但之後就沒再打電話給小梅了！

    小梅端出這段時間的受信通聯紀錄與相關紀錄截圖物證，法官表示這些通聯內容都是陳男為追求女方、向小梅表達好感、追求之意。小梅說被陳男如此騷擾、感到害怕，身體不適、難以入睡，有就醫並需要仰賴安眠藥，日常生活大受影響。

    此外，陳男曾在警詢時坦認在小梅工作地點，與小梅聊天問到是否願意嫁給他？可見小梅指述遭陳男追求騷擾有據；陳男辯稱是為追討戒指與欠款，這部分都未提出相關佐證，證明陳男對小梅確有長期騷擾、反覆實施的行徑，這行為應予讉責，且被告否認犯行，態度難認良好，因此依跟蹤騷擾法第18條第1項跟蹤騷擾罪，判陳拘役40日，還可上訴。

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