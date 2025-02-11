基隆民宅深夜遭祝融 獨居盲婦獲救意識不清插管急救中

基隆市安一路連棟老舊民宅今天晚間許發生火警，住在2樓的徐姓獨居盲婦身陷火場，逃竄無門。基隆市消防局獲報趕抵滅火迅速控制火勢，趕緊將徐婦救出送醫，其意識不清，插管急救中。 （記者林嘉東攝）

2025/02/11 22:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安一路連棟老舊民宅今（11）天晚間許發生火警，獨居在2樓的徐姓盲婦身陷火場，逃竄無門。基隆市消防局獲報趕抵滅火迅速控制火勢，趕緊將徐婦救出送醫；由於徐婦獲救時已意識不清，經消防隊員送醫急救後，醫院緊急為她插管急救中。

基隆市消防局今天晚間9時許獲報，安樂區安一路一處民宅發生火警，不斷有黑煙從民宅窗戶竄出，消防隊員趕抵時，發現起火點位於樓高4層樓的連棟公寓，火勢猛烈，不斷有黑煙從2樓竄出，消防隊員佈放水線灌救，迅速控制火勢。

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消防隊員在火勢撲滅後，在2樓尋獲獨居該處的徐姓婦人，消防隊員將她救出時，徐婦被濃煙嗆傷、失去意識，趕緊送往基隆長庚醫院，急診室醫生已為她插管急救。

警方調查，徐婦年約70多歲，平日獨居在2樓住處；由於徐婦失明，又獨居在住處，是社區列管的高關懷對象，不知為何徐婦住處起火燃燒，有待基隆市消防局火調科調查後釐清。

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