2/11大樂透頭獎摃龜！春節大紅包開29組、剩67組

今晚（11日）開獎的第114000025期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/11 22:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月11日）開獎的第114000025期大樂透頭獎摃龜；第114000039期今彩539頭獎也摃龜；大樂透春節加碼春節大紅包獎項開出29組，已送出413組，剩餘67組；春節小紅包開出27組，剩餘171組。

第114000025期大樂透中獎號碼「07、19、25、27、34、35，特別號：12」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共77注中獎，每注可得4萬8574元；肆獎共247注中獎，每注可得9734元；伍獎共4060注中獎，每注可得2000元；陸獎共7070注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬4958注中獎，每注可得400元；普獎共7萬2818注中獎，每注可得400元。

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第114000025期49樂合彩中獎號碼為07、19、25、27、34、35」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2854注中獎，每注可得1250元。

第114000039期今彩539中獎號碼為「10、18、19、27、28」。頭獎摃龜；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共7299注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1867中獎，每注可得50元。

第114000039期39樂合彩中獎號碼為「10、18、19、27、28」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共208注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8686注中獎，每注可得1125元。

第114000039期3星彩中獎號碼為「778」。壹獎共63注中獎，每注可得5000元。

第114000039期4星彩中獎號碼為「3303」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

春節大紅包開出29組、總中獎注數38注，其中20組為單注中獎、各得100萬元，9組為2注均分，剩67組；春節小紅包開出27組、總中獎注數29注，其中25組為單注中獎、各得10萬元，2組為2注均分，剩餘171組。將於次期114000026期（114/02/12開獎）繼續加開春節大紅包及春節小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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