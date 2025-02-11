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    瞎！滿車煙火鞭炮衝台東火力支援 半路哈1根下秒上演「炸寒單」

    車上人員與義消在炮火中試圖撲滅，現場沖天炮亂飛。（義消提供）

    車上人員與義消在炮火中試圖撲滅，現場沖天炮亂飛。（義消提供）

    2025/02/11 22:44

    〔記者劉人瑋／台東報導〕一群花蓮人開著載滿煙火、沖天炮及鞭炮的貨車，衝台東支援友人元宵節炸寒單，結果還沒到目的地就先「自燃」，竟還是邊開車邊抽菸釀高，差點在路邊上演「炸寒單」，趕上前救援義消、警員險些成了「肉身寒單」。

    今晚9點20分左右，東河鄉金樽附近出水橋「火燒車」，義消剛好經過，東河分局警員也在附近，消防隊員到場發現，竟是載滿炮竹煙火的貨車差點全面燃燒，車上人馬與警方連忙將不斷射出衝天炮丟到路邊，開走貨車。消防隊員到場時，炮火已全射光。

    警方調查，台東明、後天元宵遶境，來自花蓮的民眾義氣相挺，叫了滿滿整車沖天炮、鞭炮送來台東，打算明天震撼開炸，讓友人面子十足。想不到車上竟有人抽菸，菸蒂一丟卻引燃車斗的爆竹，趕緊路旁，將引爆中的爆竹一盒一盒往路邊丟，貨車載著未點燃爆竹繼續前行。

    警員和義消到場雖想幫忙，一來看見引燃中爆竹已丟在路旁，二來上前「自己會變成肉身寒單，這情景如果再嚴重點，可能像鹽水蜂炮」，只能站台11線事發處兩端維持交通，所幸無人車遭到波及，50盒爆竹跟1根菸頭炸了。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    車上人員與義消在炮火中試圖撲滅，現場沖天炮亂飛。（義消提供）

    車上人員與義消在炮火中試圖撲滅，現場沖天炮亂飛。（義消提供）

    車上人員與義消在炮火中試圖撲滅，現場沖天炮亂飛。（義消提供）

    車上人員與義消在炮火中試圖撲滅，現場沖天炮亂飛。（義消提供）

    煙火、沖天炮狂射亂飛。（義消提供）

    煙火、沖天炮狂射亂飛。（義消提供）

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