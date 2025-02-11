嘉縣租客疑長期騷擾二房東 里長協調反遭砍傷頭

李姓男子被警方逮捕，移送法辦。（記者林宜樟翻攝）

2025/02/11 21:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市李姓租客與二房東起糾紛，今天下午發生衝突，南竹里陳姓里長到場協調，卻遭李男持鏟刀猛砍頭部，血流如注，警方到場將李男壓制逮捕，里長送往嘉義長庚醫院救治，李男訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

朴子分局警方表示，李姓男子今天下午因租屋糾紛與女性二房東起口角衝突，南竹里的里長到場協調，協調過程中李男情緒失控，持屋內鏟刀朝里長頭部揮砍，警方獲報立即到場壓制逮捕李男，里長送醫救治，意識清楚，無生命危險，診治傷勢為頭部7公分撕裂傷。

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據了解，民宅為鄉間一處三合院，女性二房東承租後，再將其中一間租給李男，但李男疑長期騷擾二房東，她不堪其擾，向里長求助。

二房東說，屋主得知此事，里長也有介入協調，已給李男時間搬家，要求3月20日之前要搬離，這段期間若鬧事，就要強制搬離。

二房東說，里長因擔心她的安危，協助將神明廳與房間之間的門封閉，避免李男接觸到自己；但今天李男發現門被封閉，竟將門踹破，她趕緊向里長求助，里長到場告訴李男不應該做這種事，李男憤而拿把鏟刀往里長頭部猛砍，砍好幾刀，血流滿地，她喊「不要砍，再砍就要死人」，李男大叫「我就是要砍死他」，她趕緊報警。

李姓男子持鏟刀砍傷南竹里陳姓里長。（警方提供）

朴子市一間民宅發生殺人未遂案件。（民眾提供）

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