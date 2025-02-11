為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉縣租客疑長期騷擾二房東 里長協調反遭砍傷頭

    李姓男子被警方逮捕，移送法辦。（記者林宜樟翻攝）

    李姓男子被警方逮捕，移送法辦。（記者林宜樟翻攝）

    2025/02/11 21:42

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市李姓租客與二房東起糾紛，今天下午發生衝突，南竹里陳姓里長到場協調，卻遭李男持鏟刀猛砍頭部，血流如注，警方到場將李男壓制逮捕，里長送往嘉義長庚醫院救治，李男訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

    朴子分局警方表示，李姓男子今天下午因租屋糾紛與女性二房東起口角衝突，南竹里的里長到場協調，協調過程中李男情緒失控，持屋內鏟刀朝里長頭部揮砍，警方獲報立即到場壓制逮捕李男，里長送醫救治，意識清楚，無生命危險，診治傷勢為頭部7公分撕裂傷。

    據了解，民宅為鄉間一處三合院，女性二房東承租後，再將其中一間租給李男，但李男疑長期騷擾二房東，她不堪其擾，向里長求助。

    二房東說，屋主得知此事，里長也有介入協調，已給李男時間搬家，要求3月20日之前要搬離，這段期間若鬧事，就要強制搬離。

    二房東說，里長因擔心她的安危，協助將神明廳與房間之間的門封閉，避免李男接觸到自己；但今天李男發現門被封閉，竟將門踹破，她趕緊向里長求助，里長到場告訴李男不應該做這種事，李男憤而拿把鏟刀往里長頭部猛砍，砍好幾刀，血流滿地，她喊「不要砍，再砍就要死人」，李男大叫「我就是要砍死他」，她趕緊報警。

    李姓男子持鏟刀砍傷南竹里陳姓里長。（警方提供）

    李姓男子持鏟刀砍傷南竹里陳姓里長。（警方提供）

    朴子市一間民宅發生殺人未遂案件。（民眾提供）

    朴子市一間民宅發生殺人未遂案件。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播