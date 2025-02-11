台中68處科技執法前3名熱點曝！ 大魔王狂抓開出8千單

北屯區「環中東路與太原路口」，去年共舉發8089件。（警方提供）

2025/02/11 21:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市目前有68處路口啟用科技執法，經統計，2024年北屯區「環中東路與太原路口」，擠下北區著名「魔王五叉路口」、東區建成路與振興路口，成為新一代魔王級路口，共舉發8089件，其中違規樣態以未依標誌標線指示行駛最多，籲民眾遵守交通規則，才不會讓荷包失血。

近幾年全國各縣市加大科技執法力道，台中市2024年12月前，原本有41處路口科技執法，12月1日後再啟用27處，目前共68處，根據台中市警局交通大隊統計數據顯示，去年科技執法取締違規開單數量最高路口，不是前年第一名的「東區建成路與振興路口」，也不是北區一中商圈著名的三民路與五權路、錦南街、崇德路的「魔王級」五叉路口。

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十大科技執法熱區路口中，去年冠軍是北屯區「環中東路與太原路口」，共舉發8089件；第二為東區「建成路與振興路口」，舉發7274件；第三名是南屯區「環中路與五權西路口」，舉發6881件；第四為北區「三民路與五權路、錦南街、崇德路五叉路口」，舉發6172件。

第五為沙鹿區「中山路、三民路、台灣大道」路口，舉發5714件；第六名為大里區「環中東路與德芳南路口」，舉發4971件；第七名為潭子區「中山路與環中東路口」，舉發4233件；第八為太平區「東平路與祥順路口」，舉發4217件；第九為北屯區「環中路與崇德路口」，舉發4080件；第十名為西區「台灣大道與忠明南路口」，共舉發3708件。

至於冠軍路口因是聯繫台74線快速道路的重要路段，因此車流量大，違規行為相對較多，此外，68處路口科技執法違規樣態前三名行為，不依標誌標線號誌指示行駛、闖紅燈及跨越雙白線，根據《道路交通管理處罰條例》，不依標誌標線號誌行駛及跨越雙白線的行為，可處600元至1800元罰鍰，闖紅燈則可處1800元至5400元罰鍰。

而去年與前年設置前後改善成效前三名的路口依序如下，（一）大里區環中東路與德芳南路口，事故減少71.1%；（二）北區三民路與育才北路口，事故減少66.7%；（三）烏日區高鐵東路與中山路口，事故減少62.8%。

交大強調，設置科技執法設備輔助警方執法是未來趨勢，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則良好習慣，籲民眾換位思考，行車到路口慢、看、停，禮讓行人優先行，才能大幅降低車禍事故發生。

東區「建成路與振興路口」，去年舉發7274件。（警方提供）

第三名是南屯區「環中路與五權西路口」，舉發6881件。（警方提供）

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